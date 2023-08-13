تقرير: تعيين قنصل سعودي لدى السلطة والقدس لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل، والتي تجد صعوبة بفهم تأثير الخطوة

يشار الى ان المملكة العربية السعودية عينت سفيرها في المملكة الهاشمية قنصلا غير مقيم في السلطة والقدس

الخطوة السعودية لتعيين قنصل عام سعودي في السلطة الفلسطينية والقدس لم تكن منسقة مع إسرائيل، ويستصعب الجهاز السياسي الإسرائيلي تفسير تأثيرها على الجهود لدفع اتفاقية تطبيع مع المملكة. مسؤولون في إسرائيل صرحوا اليوم بحسب صحيفة "هآرتس" بأن البيان الذي نشرته السعودية نهاية الأسبوع بأن السفير السعودي في الأردن سيشغل منذ الآن منصب ممثل المملكة في السلطة الفلسطينية وسيكون قنصلا غير مقيم في القدس، وضعت إسرائيل أمام وقائع على الأرض، ولم يتحدث الجانبان عن الأمر مسبقا.

ويشار الى أن المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي تطرق الى البيان السعودي كان وزير الخارجية ايلي كوهين الذي صرح خلال مقابلة إذاعية أن :"إسرائيل لن تسمح بفتح ممثلية ديبلوماسية من هذا القبيل" وتستند تصريحات كوهين على السياسية الرسمية لدولة إسرائيل منذ عشرات السنوات والتي لا تسمح بفتح قنصلية في القدس، باستثناء اللواتي نشطت في المدينة قبل عام 1948 في غربي المدينة وقبل عام 1967 شرقي المدينة، وعمليا لا يوجد تناقض بين تصريحات كوهين والبيان السعودي، والذي لا يخطط في هذه المرحلة اقامة قنصلية جديدة في المدينة.

البيان السعودي يشير الى الاعتراف بالعلاقة التاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية مع القدس، حيث أن الممثلية السعودية في المدينة ستكون عن طريق عمان، استوعبت هذه الخطوة كرسالة علنية للفلسطينيين بأن المملكة لا تتجاهل مصالحهم في إطار الاتصالات التي تجري حاليا لاتفاق إسرائيلي-سعودي-أمريكي. مع ذلك، في إسرائيل لم يتم حتى الآن اعداد موقف يتعلق بالمعاني الأوسع لهذه البادرة السعودية لصالح الفلسطينيين. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة هآرتس مطلع على المحادثات :"هذه خطوة رمزية ولن نعارضها، السؤال الذي ما زلنا لا نعرف الإجابة عليه، هو ماذا يحاول السعوديون قوله هنا".