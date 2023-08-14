أمطار غزيرة ودرجات حرارة اقتربت من الخمسين: "طقس مجنون في إسرائيل"

يسود في إسرائيل هذه الايام موجة حر شديدة في انحاء اسرائيل رغم اكتساء السماء بالغيوم وسقوط الأمطار

تسود منذ نهاية الأسبوع موجه حر شديدة في كل أنحاء إسرائيل ، بلغت فيها درجة الحرارة في غور الأردن ما بين 45 حتى 47 درجة وفي عدة مناطق أخرى 40 درجة، في حين بلغت درجة الحرارة في منطقة الشاطئ 32 درجة.

رغم الحراارة الشديدة، الا أن السماء اكتستها الغيوم، حيث سقطت أمطار غزيرة في مناطق شمالي البلاد، ولا زال احتمال سقوط مزيد من الأمطار الاثنين والثلاثاء واردا وستبدأ درجة الحرارة بالانخفاض بشكل بارز يوم الثلاثاء.

مع ذلك، سجل رقم قياسي جديد أمس وهو الرقم القياسي في استهلاك الكهرباء ، وبحسب معطيات شركة "Nega Power System Management" المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء في إسرائيل ، فقد تم كسر الرقم القياسي اليوم في الساعة 14:53 - باستهلاك 15.690 ميغاواط. للمقارنة ، تم قياس الرقم القياسي السابق في 25 تموز/يوليو من العام الجاري ، وكان 15384 ميغاواط. وبحسب البيانات ، فإن نصف الطلب على الكهرباء كان بسبب استخدام المكيفات.