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أمطار غزيرة ودرجات حرارة اقتربت من الخمسين: "طقس مجنون في إسرائيل"

i24NEWS

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يستمتع الناس بيوم صيفي حار في عين ساتاف في جبال القدس ، 1 أغسطس 2023
Yonatan Sindel/Flash90يستمتع الناس بيوم صيفي حار في عين ساتاف في جبال القدس ، 1 أغسطس 2023

يسود في إسرائيل هذه الايام موجة حر شديدة في انحاء اسرائيل رغم اكتساء السماء بالغيوم وسقوط الأمطار

تسود منذ نهاية الأسبوع موجه حر شديدة في كل أنحاء إسرائيل ، بلغت فيها درجة الحرارة في غور الأردن ما بين 45 حتى 47 درجة وفي عدة مناطق أخرى 40 درجة، في حين بلغت درجة الحرارة في منطقة الشاطئ 32 درجة.  

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رغم الحراارة الشديدة، الا أن السماء اكتستها الغيوم، حيث سقطت أمطار غزيرة في مناطق شمالي البلاد، ولا زال احتمال سقوط مزيد من الأمطار الاثنين والثلاثاء واردا وستبدأ درجة الحرارة بالانخفاض بشكل بارز يوم الثلاثاء. 

مع ذلك، سجل رقم قياسي جديد أمس وهو الرقم القياسي في استهلاك الكهرباء ، وبحسب معطيات شركة "Nega Power System Management" المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء في إسرائيل ، فقد تم كسر الرقم القياسي اليوم في الساعة 14:53 - باستهلاك 15.690 ميغاواط. للمقارنة ، تم قياس الرقم القياسي السابق في 25 تموز/يوليو من العام الجاري ، وكان 15384 ميغاواط. وبحسب البيانات ، فإن نصف الطلب على الكهرباء كان بسبب استخدام المكيفات. 

Avshalom Sassoni/Flash90
Avshalom Sassoni/Flash90الإسرائيليون والسياح يستمتعون بالشاطئ في تل أبيب في يوم صيفي حار ، 12 أغسطس ، 202
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