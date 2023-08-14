الأردن: الجيش يسقط طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد نفى في مقابلة الأسبوع الماضي تورّط سوريا في تجارة المخدرات، وقال إن "القضاء على تهريب المخدرات يصبّ في صالح سوريا

أكد الجيش الأردني في بيان له، أمس الأحد، أنه أحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من سورية باتجاه الأراضي الأردنية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه "من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكريستال". ولم يحدد المصدر كمية المخدرات المضبوطة، التي "تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد نفى في مقابلة الأسبوع الماضي تورّط سوريا في تجارة المخدرات، وقال إن "القضاء على تهريب المخدرات يصبّ في صالح سوريا والدول العربية".

والسبت، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية على وجود تحديات تواجه المملكة الأردنية في عمليات التهريب المستمرة على الحدود مع سورية وخاصة مكافحة عمليات تهريب المخدرات.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في يونيو/حزيران الماضي إسقاط طائرة من دون طيار قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأردن.