لتنفيذ "إعلان النوايا".. اجتماع ثلاثي يجمع الأردن والإمارات وإسرائيل

من المتوقع أن يعقد الاجتماع غدا الإثنين"، فيما لم يصدر من الجانب الإماراتي أو الإسرائيلي تعليق حول الاجتماع المرتقب.

تعرف الإمارات، إنعقاد اجتماع مرتقب مع الأردن وإسرائيل، بهدف الدفع لتنفيذ "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه بين الدول الثلاث في العام 2021 لمقايضة الماء بالطاقة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن "زيارة الوفد الوزاري للإمارات غير محددة المدة، تتضمن اجتماعا ثلاثيا يضم إلى جانب الوزير الإماراتي وزير الطاقة الإسرائيلي لمناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأمريكي عام 2021".

وبحسب ما كشفت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصدر أردني، لم تكشف عن هويته، أن "الاجتماع من المتوقع أن يعقد غدا الإثنين"، فيما لم يصدر من الجانب الإماراتي أو الإسرائيلي تعليق حول الاجتماع المرتقب.

وسيمثل الوفد الأردني في الاجتماع المرتقب وزراء المياه محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، وفق ذات المصادر.

وكانت البلدان الثلاث وقعت عام 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.