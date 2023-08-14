English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تهدم بؤرة استيطانية غير قانونية

الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تهدم بؤرة استيطانية غير قانونية

i24NEWS

دقيقة 2
عمليات الهدم في بؤرة عيرة شاحار الاستيطانية في 14 أغسطس 2023 (مصدر الصورة: ISRAEL POLICE SPOKESPERSON'S UNIT)
Israel police spokesperson's unitعمليات الهدم في بؤرة عيرة شاحار الاستيطانية في 14 أغسطس 2023 (مصدر الصورة: ISRAEL POLICE SPOKESPERSON'S UNIT)

وعلى الرغم من التوترات في الموقع، لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. جاء قرار السلطات الإسرائيلية في الوقت الذي أقيمت فيه المباني على أراض فلسطينية خاصة.

قامت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بهدم خمسة مبان في البؤرة الاستيطانية "عيرة شاحار" غير القانونية الواقعة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية. 

Video poster

وأثارت العملية حفيظة المستوطنين الذين منعوا الوصول إلى البؤرة بإطارات محترقة ومسامير في محاولة لإعاقة تقدم الآليات العسكرية. 

وعلى الرغم من التوترات في الموقع، لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. جاء قرار السلطات الإسرائيلية في الوقت الذي أقيمت فيه المباني على أراض فلسطينية خاصة.

https://twitter.com/i/web/status/1690915878424973312

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

ويتناقض هذا الإجراء من قبل الأجهزة الأمنية مع تصريحات بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" ونائب وزير الأمن، الذي أكد أن "السلطات لن تزيل البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية".

وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من الحكومة، بحجة أنها تديم قرارات الحكومة السابقة بقيادة يائير لبيد ونفتالي بينيت. وقالوا إنهم غاضبون من موقف سموتريتش الذي يتهمونه بـ "مهاجمة" مستوطناتهم.

وقد تعزز هذا الاستياء بعد اعتقال اثنين من المستوطنين في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب شجار أسفر عن مقتل شاب فلسطيني في قرية برقة . 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق