الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تهدم بؤرة استيطانية غير قانونية

قامت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بهدم خمسة مبان في البؤرة الاستيطانية "عيرة شاحار" غير القانونية الواقعة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية.

وأثارت العملية حفيظة المستوطنين الذين منعوا الوصول إلى البؤرة بإطارات محترقة ومسامير في محاولة لإعاقة تقدم الآليات العسكرية.

وعلى الرغم من التوترات في الموقع، لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. جاء قرار السلطات الإسرائيلية في الوقت الذي أقيمت فيه المباني على أراض فلسطينية خاصة.