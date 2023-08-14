الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تهدم بؤرة استيطانية غير قانونية

وعلى الرغم من التوترات في الموقع، لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. جاء قرار السلطات الإسرائيلية في الوقت الذي أقيمت فيه المباني على أراض فلسطينية خاصة.

قامت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بهدم خمسة مبان في البؤرة الاستيطانية "عيرة شاحار" غير القانونية الواقعة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية.

وأثارت العملية حفيظة المستوطنين الذين منعوا الوصول إلى البؤرة بإطارات محترقة ومسامير في محاولة لإعاقة تقدم الآليات العسكرية.

وعلى الرغم من التوترات في الموقع، لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. جاء قرار السلطات الإسرائيلية في الوقت الذي أقيمت فيه المباني على أراض فلسطينية خاصة.

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ويتناقض هذا الإجراء من قبل الأجهزة الأمنية مع تصريحات بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" ونائب وزير الأمن، الذي أكد أن "السلطات لن تزيل البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية".

وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من الحكومة، بحجة أنها تديم قرارات الحكومة السابقة بقيادة يائير لبيد ونفتالي بينيت. وقالوا إنهم غاضبون من موقف سموتريتش الذي يتهمونه بـ "مهاجمة" مستوطناتهم.

وقد تعزز هذا الاستياء بعد اعتقال اثنين من المستوطنين في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب شجار أسفر عن مقتل شاب فلسطيني في قرية برقة .