مسؤول إسرائيلي: يوجد تقدم كبير في المحادثات بين السعودية والولايات المتحدة حول التطبيع

جاءت تصريحات تساحي هنغفي بعد نفي الولايات المتحدة التقرير عن مباحثات أمريكية سعودية حول اتفاق سعودي امريكي

تطرق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغفي صباح اليوم الى التقارير الأسبوع الماضي حول الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة والسعودية نحو الاتفاق يمهد لاعتراف السعودية بإسرائيل، ونفي الولايات المتحدة هذه التقارير، وقال إنه رغم النفي الأمريكي لكن يوجد تقدم كبير في المفاوضات.

وخلال المقابلة مع اذاعة الجيش الاسرائيلي قال هنغفي إن "البيت الأبيض تسرع بنفي التقرير عن التطبيع وهو محق بذلك. الأمور ليست على وشك التوقيع ، لكن بالتأكيد يوجد تقدم كبير بالمحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية".

وحول الطلب السعودي تطوير سلاح نووي في إطار الاتفاق قال هنغفي :"يوجد برنامج نووي مدني في مصر وفي دولة الامارات. إسرائيل في هذه المرحلة تعول على الولايات المتحدة لمنع الانزلاق الى سلاح نووي".

ويشار الى أن التقرير الذي نفاه البيت الأبيض لاحقا ذكر أن السعودية والولايات المتحدة اتفقوا على أن يشمل الاتفاق حزمة من المزايا والفوائد للفلسطينيين من جانب إسرائيل. في المقابل، الأمريكيون وافقوا منح ضمانات أمنية للسعودية لم يتم نشر تفاصيلها،ويشار الى أن السعودية كانت طلبت من الولايات المتحدة "تحالف دفاعي" شبيه بحلف الناتو في اوروبا.

في هذه المرحلة ليس من الواضح ماهية هذه الضمانات وماذا تشمل. اضافة لذلك التزمت الولايات المتحدة بموجب التقرير للسعودية بإقامة "بنية نووية مدنية" وهو أمر عارضته إسرائيل في البداية.