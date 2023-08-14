انتهاء أعمال القمة الثلاثية في العلمين والتأكيد على التمسك بالمرجعية الدولية والمبادرة العربية للسلام

لفت القادة العرب إلى "وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والتفاهمات الدولية السابقة بما في ذلك مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ"

استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة عُقدت في مدينة العلمين لبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية.

ووفقا لموقع المصري اليوم فقد "أكد القادة على الأولوية التي توليها دولهم للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" في الضفة الغربية ضمن جدول زمني واضح.

كما أكد السيسي والملك عبدالله الثاني على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في دفاعه عن مصالح الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية عبر الارتكاز على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

Chris Setian / Jordanian Royal Palace / AFP تظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرها القصر الملكي الأردني (L2R) الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال قمة ثلاثية في العلمين على الساحل الشمالي لمصر في 14 أغسطس 2023.

وشدّد المجتمعون على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق حل الدولتين المستند إلى قواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

ووفق البيان أيضا فقد لفت القادة العرب إلى "وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والتفاهمات الدولية السابقة بما في ذلك مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ".

اشتمل النقاش أيضا على "ضروة احترام اسرائيل التزاماتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية التي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم.." فضلا عن "رفع الحصار عن قطاع غزة وصولا إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني".

وفيما يخص المسجد الأقصى اتفق القادة على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واكدوا أن المسجد الأقصى بكامل مساحته 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه مشيرين إلى رفضهم الكامل لأي محاولة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيا أو مكانيا".

تناول لقاء القمة أيضا موضوع توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وعلى ضرروة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مدينة العلمين في 30 تموز/يوليو.

Chris Setian / Jordanian Royal Palace / AFP تظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرها القصر الملكي الأردني (C-L2R) الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال قمة ثلاثية في العلمين على الساحل الشمالي لمصر في 14 أغسطس 2023.

ومن ضمن النقاط التي استقطبت الاتفاق حولها مسألة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة.

وخلصت القمة الثلاثية إلى "أهمية استمرار التشاور والتنسيق ضمن الإطار الثلاثي، على جميع المستويات وصياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة إلى إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".