نصر الله يرد على غالانت: لبنان أيضاً سيعيد إسرائيل الى العصر الحجري بحال اندلعت الحرب

خرج نصر الله بجملة تصريحات أطلقها خلال خطاب بمناسبة إحياء "حرب تموز" عام 2006 التي حسب تعبيره أدخلت لأول مرة الجبهة الداخلية في إسرائيل الى معادلة الحرب

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإثنين كلمة بمناسبة ما يعتبره الذكرى الـ 17 لانتصار 2006. استهل نصر الله كلمته بتوجيه الشكر للشعب اللبناني ولبطولة المقاتلين، حيث قال: "المشهد العظيم في مثل هذا اليوم من 2006 كان العودة الشجاعة والسريعة للناس والتي ثبتت الانتصار العسكري".

وحول عملية ترسيم الحدود البحرية قال نصر الله: "عملية ترسيم الحدود البحرية وبدء التنقيب ما كانت لتتحقق لولا البناء على نتائج حرب تموز في 2006. وأشار إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي ووصفه بالحاجة الملحة للبنان كي تكون الثروة النفطية لكل اللبنانيين وتستفيد منها الأجيال الآتية، والضمانة الحقيقية للحفاظ على حقوق لبنان وثروته النفطية هو احتفاظ لبنان بكل عناصر القوة وفي مقدمها المقاومة".

وعقب الأمين العام لحزب الله على تهديد غالانت بإعادة لبنان الى العصر الحجري إن تورط في حرب مع إسرائيل، فقال نصر الله: "لا أنكر أن إسرائيل تستطيع إعادة لبنان إلى العصر الحجري ولبنان أيضاً وتحدديا المقاومة وفق تعبيره سيعيد إسرائيل الى العصر الحجري.

وأضاف نصر الله "منذ 2006 إلى اليوم يجري العدو مناورات للجبهة الداخلية للتحقق من جاهزيتها وكل التقارير تقول إنها ليست كذلك. الأهم في الجبهة الداخلية هو عدم استعداد مستوطني ومستعمري ومحتلي هذه الأرض للتضحية وتحمل التبعات. بعد 17 عاماً من المناورات والتجهيزات والتطوير لم يتمكن الإسرائيليون من ترميم صورة الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي اليوم في أسوأ حال نسبة لأي زمن مضى".

واستطرد نصر الله يقول: " العدو انتقل من الهجوم ومن كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع" مشيرا إلى أن "محور المقاومة أمسك بزمام المبادرة بنسبة كبيرة وإسرائيل اليوم تختبئ خلف الجدران".

وفي الشأن اللبناني قال نصر الله: " لا خيار أمام هذا البلد إلا الشراكة والسير مع بعض لو ببطء أفضل من أي خيار آخر. هناك زعامات وقوى سياسية من خلال أدائها وسلوكها ومعها وسائل إعلام تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الأهلية. في الحرب الأهلية الكل خاسر حتى القوي. وفي حال وقوع الحرب الأهلية هناك الكثير من الدول التي ستعمل على تسعيرها وصب الزيت على النار وأولها "إسرائيل".

وأضاف "التقسيم ليس في مصلحة أي طائفة والمرحلة تحتاج إلى تدبر وتعقل وليس السير مع الغرائز. أدعو العقلاء في الوسط المسيحي إلى نشر التهدئة والوعي. الحوار مع التيار الوطني الحر جدي وإيجابي ويحتاج إلى بعض الوقت كونه يحتاج للتشاور مع بعض القوى السياسية".