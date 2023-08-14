وزير الخارجية الإيراني على موعد قريب لزيارة السعودية

عبد اللهيان سيزور السعودية قريبًا تلبيةً لدعوة نظيره، لكنه لم يحدد موعد الزيارة التي ستكون أول زيارة رسمية يجريها وزير خارجية إيراني للمملكة منذ أكثرمن 7 سنوات

من المقرر أن يتوجه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في زيارة في الوقت القريب إلى السعودية استكمالا لاستئناف العلاقات بين البلدين، على ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران .

وقال كنعاني إن "عبد اللهيان سيزور السعودية قريبًا"، تلبيةً لدعوة من نظيره السعودي (فيصل بن فرحان)"، لكنه لم يحدد موعد الزيارة التي ستكون أول زيارة رسمية يجريها وزير خارجية إيراني للمملكة منذ أكثر من 7 سنوات.

وأضاف أن الجانبين سيعقدان خلال الزيارة مباحثات ومشاورات حول عدة قضايا، بما في ذلك تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي. وأكد كنعاني على أنه يجري تطوير العلاقات بين البلدين "خطوة بخطوة".

كما أشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلقّى دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، موضحًا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.

Atta KENARE / AFP وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (يمين) يحيي نظيره السعودي فيصل بن فرحان في طهران في 17 يونيو 2023.

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، عن مصدر "مطلع"، أن السفارة السعودية بدأت عملها في طهران بشكل رسمي.

وكان وزير الخارجية السعودي قد أعلن خلال زيارة أجراها إلى طهران يونيو/حزيران الماضي، أن سفارة المملكة ستفتتح من جديد. كما اتفق بن فرحان وعبد اللهيان خلال الزيارة على تشكيل لجان سياسية واقتصادية مشتركة لمتابعة المصالح المشتركة.