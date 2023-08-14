السلطات التركية تعتقل مواطنا إسرائيليا منذ أسبوع بسبب "جرس"

لا زال الاسرائيلي معتقلا بعد توقيفه في مطار انطاليا قبل أسبوع اثر شراءه جرس مزركش اشتراه من أحد الأسواق

ذكر موقع "واينت" بأن مواطنا إسرائيليا لا زال معتقلا منذ أسبوع، بعد توقيفه في مطار أنطاليا إثر العثور في حقيبة الظهر التي حملها على جرس مزركش اشتراه من السوق، بحسب ما روت عائلته. الأتراك قالوا إن الحديث يدور عن قطعة أثرية تاريخية قديمة، وهو مشتبه بمحاولته تهريب الجرس الى خارج حدود البلاد.

المواطن الإسرائيلي من سكان مدينة عكا شمالي البلاد، اعتقل الأحد الماضي بعد قضاءه عطلة عائلته . صعد زوجته وأطفاله على متن الطائرة وتم اعتقاله، وهو يقبع حاليا في الحبس المنزلي في تركيا ولا يمكنه الخروج من هناك. وذكرت وزارة الخارجية الإسرايلية أنهم على إطلاع حول الحادث ويعملون لمساعدته عن طريق قنوات ديبلوماسية مختلفة.

وقال ابنه في حديث مع "واينت" إنهم :"يحتاجون الى المساعدة من جانب أكبر المسؤولين في البلاد للتدخل ومساعدتنا، والدي شخص كبير في السن ويعاني من مشاكل صحية ووضعه غير جيد، وهو يريد العودة للبلاد ويعاني من ضغوطات نفسية كبيرة".

ويشار الى أن عددا من أفراد عائلته سافروا الى تركيا نهاية الأسبوع للمساعدة بالجهود لإطلاق سراحه. وقال محامي محلي استأجرته عائلته أن هناك احتمال بأن الجهود لإطلاق سراحه ستتواصل لأسابيع طويلة.

وتقول عائلته انها تمتلك اثباتات عن شراء الجرس من السوق ولديهم ايصال وتوثيق لشراءه بسعر 100 دولار، كما أثبتت العائلة أن الحديث يدور عن جرس من صناعة يدوية ويتم انتاجه في تركيا بصورة شعبية، ويباع العديد من الأجراس الأخرى التي تشبهه.