رجل دين سعودي لقناة إسرائيلية:" التطبيع مع إسرائيل بدون استجابة لطلبات الفلسطينيين لن يخمد الصراع"

يقول الشيخ ان رجال الدين في السعودية منقسمين حول تأييد السلام مع إسرائيل ويؤكدون اهمية الاستجابة لمطالب الفلسطينيين

قال رجل الدين السعودي الشيخ أحمد الغامدي الذي شغل سابقا منصب مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" أن الأوساط الدينية في البلاد ، التي تدعم المصالحة مع إسرائيل ، تعتقد أن أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل يجب أن يتضمن استجابة لمطالب الفلسطينيين.

في المحادثة النادرة مع وسيلة إعلامية إسرائيلية قال الغامدي إنه "على المستوى الديني شيوخ الدين منقسمين حول شرعية المصالحة مع إسرائيل. على المستوى السياسي يجب الأخذ بعين الاعتبار مبادرة السلام العربية والتي هي الحل الأفضل للتوصل الى الاستقرار" وأضاف أن "الرؤيا الدينية التي تعارض المصالحة لن يكون لها تأثير على استقرار المنطقة. التطبيع بدون الاستجابة لطلبات الفلسطينين لن يخمد الصراع مع إسرائيل ولن يخدم مصالح إسرائيل والمنطقة".

ويشار الى أن السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري قدم كتاب تعيينة كقنصل عام للمملكة غير مقيم في السلطة الفلسطينية والقدس، جاء هذا في تغريدة للسفارة السعودية في عمان. مراسم تسليم كتاب التعيين سلما لمستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الديبلوماسية مجدي الخالدي، في السفارة الفلسطينية في عمان.