English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • رجل دين سعودي لقناة إسرائيلية:" التطبيع مع إسرائيل بدون استجابة لطلبات الفلسطينيين لن يخمد الصراع"

رجل دين سعودي لقناة إسرائيلية:" التطبيع مع إسرائيل بدون استجابة لطلبات الفلسطينيين لن يخمد الصراع"

i24NEWS

دقيقة 2
العلم السعودي
AP Photo/Cliff Owen, Fileالعلم السعودي

يقول الشيخ ان رجال الدين في السعودية منقسمين حول تأييد السلام مع إسرائيل ويؤكدون اهمية الاستجابة لمطالب الفلسطينيين

قال رجل الدين السعودي الشيخ أحمد الغامدي الذي شغل سابقا منصب مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" أن الأوساط الدينية في البلاد ، التي تدعم المصالحة مع إسرائيل ، تعتقد أن أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل يجب أن يتضمن استجابة لمطالب الفلسطينيين. 

Video poster

في المحادثة النادرة مع وسيلة إعلامية إسرائيلية قال الغامدي إنه "على المستوى الديني شيوخ الدين منقسمين حول شرعية المصالحة مع إسرائيل. على المستوى السياسي يجب الأخذ بعين الاعتبار مبادرة السلام العربية والتي هي الحل الأفضل للتوصل الى الاستقرار" وأضاف أن "الرؤيا الدينية التي تعارض المصالحة لن يكون لها تأثير على استقرار المنطقة. التطبيع بدون الاستجابة لطلبات الفلسطينين لن يخمد الصراع مع إسرائيل ولن يخدم مصالح إسرائيل والمنطقة". 

ويشار الى أن السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري قدم كتاب تعيينة كقنصل عام للمملكة غير مقيم في السلطة الفلسطينية والقدس، جاء هذا في تغريدة للسفارة السعودية في عمان. مراسم تسليم كتاب التعيين سلما لمستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الديبلوماسية مجدي الخالدي، في السفارة الفلسطينية في عمان. 

 

 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق