تقرير: مقتل مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قال مدير مستشفى أريحا لرويترز بعد اشتباكات في مخيم عقبة جبر قرب أريحا "نقل شابان إلى المستشفى بالرصاص في صدورهما"

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطينيين بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد مداهمة شنتها قوات إسرائيلية.

وقال مدير مستشفى أريحا لرويترز بعد اشتباكات في مخيم عقبة جبر قرب أريحا "نقل شابان إلى المستشفى بالرصاص في صدورهما."

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن محمود جراد، 23 عامًا، هو أحد القتلى، وأصيب أربعة آخرون على الأقل في الاشتباكات.

قال سكان في المخيم لرويترز إن المداهمة استمرت أقل من ساعة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على العملية.

يتبع.....