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الجيش الإسرائيلي يحقق في محاولة إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد من جنين في الضفة الغربية

i24NEWS

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وردت أنباء عن محاولة إطلاق صاروخ من منطقة جنين باتجاه إحدى المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية يوم الثلاثاء

وردت أنباء عن محاولة إطلاق صاروخ من منطقة جنين باتجاه إحدى المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية يوم الثلاثاء.

تأتي هذه المحاولة للمرة السادسة في الأسابيع الأخيرة. وأعلنت جماعة "كتيبة العياش" التابعة لحركة حماس مسؤوليتها عن محاولة الهجوم. ويجري الجيش الإسرائيلي حاليا تحقيقاته للتأكد من صحة التقرير.

وفي وقت لاحق، نشرت "كتيبة العياش" فيديو يوثق الاستعدادات لإطلاق الصاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد المقامة شمال الضفة الغربية، هذا الصباح. واعتذرت الكتيبة عن عدم توثيق عملية الإطلاق نفسها "لأسباب أمنية"، وفق تعبيرها.

https://twitter.com/i/web/status/1691353317668995072

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يتبع..

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