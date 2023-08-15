محكمة إسرائيلية تفرج عن المشتبه به بقتل فلسطيني إلى الإقامة الجبرية

أسقطت الشرطة الإسرائيلية تهمة التصرف بعنصرية عن اندور، لكنها ما زالت تحقق معه بتهمة القتل العمد أو اللامبالاة والمشاركة في أعمال شغب والتآمر لارتكاب جريمة

تم إطلاق سراح المستوطن الإسرائيلي يحيئيل إندور ووضعه في الإقامة الجبرية، ويحاكم حاليًا بتهمة قتل فلسطيني خلال اشتباكات في قرية برقة بالضفة الغربية.

ورفضت المحكمة طلب سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية بإبقاء المشتبه به رهن الاعتقال. وفي وقت لاحق، قدمت الشرطة استئنافًا ضد الإفراج، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في وقت لاحق من اليوم.

اتُهم إندور بإطلاق النار على قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا، ويخضع لمحاكمة تحقق فيما إذا كان ذلك دفاعًا عن النفس بعد إصابة مطلق النار في رأسه بحجر زُعم أن فلسطينيًا ألقى به، أم كانت لديه النية في القتل.

Chaim Goldberg/Flash90 يحيئيل إندور ، المشتبه به بإطلاق النار وقتل الفلسطيني قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا في قرية برقة بالضفة الغربية ، يصل إلى جلسة استماع في المحكمة المركزية في القدس.

وأشاد المحامون الذين يمثلون إندور بقرار المحكمة، قائلين إن حالة موكلهم "الجسدية والعقلية" لا تسمح ببقائه في السجن. أمضى اندور حوالي 10 أيام في المستشفى، ولم يتم نقله إلا مؤخرًا إلى مرفق طبي تابع لمصلحة السجون.

وقال المحامي من مجموعة المساعدة القانونية اليمينية المتطرفة 'حونينو' ناتي روم في بيان: "ادعاء الدفاع عن النفس هنا واضح وإذا لم يكن هذا دفاعًا عن النفس، فيمكن محو هذا الادعاء من كتب القانون".

أسقطت الشرطة الإسرائيلية يوم الإثنين تهمة التصرف بعنصرية عن اندور، لكنها ما زالت تحقق معه بتهمة القتل العمد أو اللامبالاة والمشاركة في أعمال شغب والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة العدالة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تم اعتقال فلسطينيين من قرية برقة للاشتباه في تورطهما في الاشتباكات العنيفة.

وقالت الشرطة إنه من المتوقع توقيف مزيد من الأشخاص بعد اعتقال وإطلاق سراح خمسة فلسطينيين.