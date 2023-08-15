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حماس تعلن أنها استولت على طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة

i24NEWS

دقيقة 1
عناصر من كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، في استعراض عسكري في مدينة غزة ، غزة.
AP Photo/Fatima Shbairعناصر من كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، في استعراض عسكري في مدينة غزة ، غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية أمس الاثنين، إن "طائرة مسيرة تابعة للدولة اليهودية أسقطت في قطاع غزة.

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استولت على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر كيه 1" في قطاع غزة. 

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وقالت كتائب القسام -في بيان- أن المسيّرة الإسرائيلية "كانت في مهمة استطلاع معاد في أجواء غزة".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية أمس الاثنين، إن "طائرة مسيرة تابعة للدولة اليهودية أسقطت في قطاع غزة. 

https://twitter.com/i/web/status/1691370536314470400

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وتم استخدام الطائرة بدون طيار من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وليس الجيش الإسرائيلي، بحسب تقارير إعلامية. وامتنع الشاباك عن التعليق.

طائرات بدون طيار صغيرة الإنتاج يستخدمها الجيش الإسرائيلي للقيام بمهام استطلاع بسيطة وتحطم بشكل متكرر.

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