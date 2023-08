حماس تعلن أنها استولت على طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استولت على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر كيه 1" في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان- أن المسيّرة الإسرائيلية "كانت في مهمة استطلاع معاد في أجواء غزة".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية أمس الاثنين، إن "طائرة مسيرة تابعة للدولة اليهودية أسقطت في قطاع غزة.