نتنياهو وغالانت :"يرفضان أي هجوم ضد مسؤولي جهاز الأمن الإسرائيلي "

جاء هذا في أعقاب هجمات تعرض لها المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي خلال الفترة الاخيرة من جانب شخصيات من داخل الائتلاف

اصدر كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت مساء اليوم بيانا مشتركا على ضوء الهجمات من داخل الائتلاف ضد المسؤولين في الجهاز الأمني وذكر أن :"رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن غالانت يعملان بتعاون وثيق ويقدمان الدعم الكامل لرئيس هيئة الأركان ولضباط الجيش الإسرائيلي لضمان أمن الدولة ومواطنيها.رئيس الحكومة ووزير الأمن يرفضان أي هجوم ضد مسؤولي جهاز الأمن، ويدعمون قادة الجيش وجنوده الذين يعملون ليلا نهارا من أجل أمن إسرائيل".

ويشار الى أن الوزير دافيد امسالم قال في مقابلة مع اذاعة الجيش الاسرائيلي أنه "يوجد تمرد داخل الجيش الإسرائيلي" وإنه "بكل جيش عادي يهتمون بالمتمردين مثلما يجب ان يكون عليه الاهتمام بالمتمردين" واضاف أنه برأيه :"اهارون باراك، ايهود باراك ودان حالوتس يجب أن يقبعوا بالسجن بسبب التخريب والتمرد حتى نهاية أيامهم" وقال امسالم إنه "لا يوجد دولة ديموقراطية فيها تمرد داخل الجيش،تتصرف عمليا، كما يحدث مع الجيش اليوم. سيكون لذلك تأثيرات مستقبلية على الدولة. بدون أدنى شك. هذا الأمر سيدخل الى صفحات التاريخ تحت أسماء رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو".

وأضاف الوزير مهاجما :"فالنفترض بأن 100% من الطيارين لا يريدون الطيران، نصر الله سيقوم بحساباته- ويبدأ إطلاق الصواريخ فوق تل أبيب. هذه مهمة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو الاهتمام بهذا الأمر".

وردا على هذه التصريحات، نشر الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بيانا قال فيه :"أدين بشدة كافة التهجمات على الجيش الإسرائيلي وقادته خلال الأيام الأخيرة. هذه تصريحات تمس بمتانة الجيش, يوجد لدينا جيش قوي وقائد هيئة أركان ممتاز. جنودنا النظاميين وفي الاحتياط يخاطرون بأرواحهم ليلا نهارا. جميعنا مدانون لهم بالشكر والحب الكبير على نشاطهم لحماية أمن البلاد، اهدأوا".