وزير الخارجية الايراني :"سليماني كان عرض على السعودية المساعدة في محاربة داعش"

وكانت ايران كشفت في آذار الماضي عن فحوى الرسالة التي حملها سليماني خلال زيارته الى بغداد

كشف وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني كان عرض على المملكة العربية السعودية المساعدة في أعقاب تنفيذ تنظيم داعش المتطرف هجمات في المملكة.

وقال عبد اللهيان وفقا لوكالة "تسنيم" أن سليماني قال له إنه :"خلال زيارتك إلى السعودية، أخبر المسؤولين السعوديين أنه على الرغم من خلافاتنا، إذا تعرضتم لهجوم من جانب داعش في يوم من الأيام، يمكنكم الاعتماد علينا ونحن مستعدون لمساعدة السعودية في محاربة داعش".

واضاف اللهيان بأنه :"خلال زيارته الأخيرة الى دول الخليج ، لاحظ أن جميع الدول تريد لعب دور رئيسي في توفير الأمن" مشددا على أن "لايران لم يكن خط أحمر حول مساعدة السعودية في محاربة الإرهاب".

وكانت الخارجية الايرانية كشفت خلال شهر آذار/مارس الماضي عن فحوى الرسالة التي كان يحملها سليماني خلال زيارته الى بغداد واكدت "أنها كانت في إطار الجهود لحل الخلافات بين ايران والسعودية والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

ويشار الى أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني اغتيل في ضربة صاروخية امريكية قرب مطار بغداد في شهر كانون ثاني/يناير عام 2020، كما قتل في نفس العملية أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.