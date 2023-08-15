تحليل: لقاء قريب يجمع بنيامين نتنياهو والعاهل المغربي.. ماذا تتوقعون؟

هل نتنياهو مستعد للانخراط بجدية مع الفلسطينيين والسعوديين والمغاربة من أجل سلام الشجعان الذي من شأنه أن يحقق العدالة للفلسطينيين، ويحسن أمن إسرائيل

إن الدعوة التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للقيام بزيارة رسمية للمملكة تأخذ بعدا خاصا، وتأتي بعد 30 عامًا من اتفاقيات "أوسلو" التي كان الراحل الملك الحسن الثاني مؤيدا لها.

وكان يُنظر إلى سلفي نتنياهو، بيريز ورابين - وكلاهما من حزب العمل ومروّجي للسلام الإسرائيلي الفلسطيني - على أنهما محاوران متميزان، حيث كانا يقتربان بشكل ملحوظ من الملك الراحل الحسن الثاني، وهو صاحب رؤية السلام العربي الإسرائيلي.

فبعد أول زيارة علنية لرئيس حكومة حزب العمل الإسرائيلي إلى المغرب بدعوة من الملك الحسن الثاني، شمعون بيريز قبل 37 عامًا، في يوليو/تمّوز 1986، من المنتظر اليوم أن يستقبل الملك محمد السادس بنيامين نتنياهو في المغرب قبل نهاية هذا العام.

ABDELHAK SENNA/AFP/GettyImages الملك الحسن الثاني ملك المغرب (إلى اليمين) يحيي رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز (إلى اليسار) في 13 ديسمبر 1995 في القصر الملكي في بوزنيقة بالرباط قبل محادثاتهما حول التطورات الأخيرة في عملية السلام في الشرق الأوسط.

ما هو تأثير هذه الزيارة المعلنة على المستوى الثنائي وعلى إعادة إطلاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية؟

الموقع على اتفاقات إبراهيم واعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، نتنياهو، الذي كان في يوم من الأيام بعيدًا ومتصلبًا بشأن القضية الفلسطينية، أصبح شريكًا مهمًا. حتى لو التقى الحسن الثاني حزب العمل فقط ، فإن المغاربة والمجتمع الدولي يعرفون أن مناحم بيجن رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، الذي استقبل السادات في القدس، ووقع على اتفاقيات كامب ديفيد، وأمر بإخلاء شبه جزيرة سيناء ومستوطناتها.

وكان أرئيل شارون، رئيس وزراء آخر من الليكود، هو الذي أمر أيضًا بإخلاء قطاع غزة في عام 2005، إلى جانب أربع مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية.

André Azoulay قصاصة من جريدة من عام 1999 ، نرى فيها أندريه أزولاي ، مع الملك الحسن الثاني ، والملك محمد السادس ، ولي العهد ، والحاخام الأكبر للمغرب.

زيارة نتنياهو للمغرب، والتي ستثير بالتأكيد حماسة ناخبيه من أصل مغربي في إسرائيل، هي خطوة جديدة مهمة في تعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل.

وستستفيد التبادلات الاقتصادية والعلمية والأكاديمية والثقافية والسياحية، ونقل التكنولوجيا العالية، من دفعة يمكن أن يتوجها التنفيذ الذي طال انتظاره لاتفاقية التجارة الحرة وحماية الاستثمارات بين البلدين.

ومن المقرر أن تستمر هذه العلاقات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والأكاديمية والزراعية ونقل التكنولوجيا. وانتقلت من تبادل الدولتان بالفعل إلى مجال الاستثمار والإنتاج المشترك، لا سيما في الزراعة والصناعات العسكرية.

Capture d'écran/ i24NEWS نير بركات ، وزير الاقتصاد الإسرائيلي ، يزور المغرب ويتحدث إلى i24NEWS

بالإضافة إلى هذا التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات الثنائية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يتردد نتنياهو، في تموز/ يوليو الماضي، في التنصل من وزير خارجيته، إيلي كوهين، الذي ربط علناً إعلان الاعتراف بـ الصحراء بانعقاد منتدى النقب الثاني بالمغرب.

هل سيكون نتنياهو على مستوى التحدي؟

التعاون الأمني​​، على خلفية التهديدات وعدم الاستقرار الإقليمي، سيركز انتباه كلا الشريكين في المستقبل. بعد سلسلة من الزيارات غير المسبوقة لوزير الخارجية السابق يائير لبيد ، وقادة مجلس الأمن القومي، وشخصيات إسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن بيني غانتس ، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو تومر بار، جاء دور فتح رئيس الوزراء ، صاحب جميع الصلاحيات هرمياً ، مشاورات مباشرة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، حول آليات التعاون الدفاعي بين البلدين.

IDF Spokesperson's Unit رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يستقبله حرس الشرف في الرباط ، المغرب ، 19 يوليو ، 2022.

فيما يتعلق بإدارة العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن الملك محمد السادس، المخلص لالتزامه بالقضية الفلسطينية، سوف ينتهز فرصة هذا الاجتماع ليخبر نتنياهو بضرورة أن تتخلص إسرائيل من تصوره المضلل للفلسطينيين بأنهم "غير - شريك "وتفعيل الحوار مع السلطة الفلسطينية على أعلى مستوى.

بالنظر إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية وائتلافها الداعم، والوزن المتزايد الذي اكتسبه بعض الوزراء والبرلمانيين الذين هم حفاري قبور السلامة، سيتعين على نتنياهو أن يقدم لمحاوره تعهدات ذات مصداقية وخاضعة للسيطرة مع السلطة الفلسطينية.

MAP / AFP ملك المغرب محمد السادس ، وشقيقه الأمير مولاي رشيد على اليمين ، ونجله ولي العهد الأمير مولاي حسن على اليسار ، في الرباط ، 20 أغسطس 2022

يمكن للمغرب دولة بناء السلام، أن تلعب دورها الطبيعي كوسيط وميسر بين الرياض وإسرائيل والفلسطينيين. مشروع ضخم سيتطلب من نتنياهو أن يرتقي إلى ذروة التحدي! بالنسبة له، ستكون مسألة تجنب التجاوزات والاستفزازات مع الفلسطينيين، من خلال تكثيف إجراءات بناء الثقة الرمزية والعملية مع السلطة الفلسطينية. حيث سيتعين عليه التصرف كرجل دولة.

إذن ما الذي يمكن توقعه من لقاء مرتقب بين الملك محمد السادس ونتنياهو؟

إن تعزيز محور الرباط وإسرائيل وواشنطن أمر مؤكد، لأنه يضم بالفعل شركاء إقليميين آخرين. وعلى صعيد التحالفات، فإن قرب اتفاق إسرائيلي سعودي، مدعوم بترتيبات أمنية وعسكرية أمريكية سعودية جديدة، سيمد محور الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل باتجاه الرياض عبر القاهرة، بما في ذلك إمارات الخليج.

إذا كان المغاربة والإسرائيليون الموجودين بالأمس هو المرشد في علاقتهم، ثم التعاون الأمني ​​والعسكري، اليوم، فيجب أن نضيف تنمية الأعمال والتعاون الاقتصادي. وبهذا المعنى، ونظراً لمصالح الاستقرار والتكامل الإقليميين المنشودة بشدة من قبل الطرفين المغربي والأمريكي وبعض حلفائهما، فإن لدى محمد السادس حجج مهمة لإقناع نتنياهو بالتحرك في الملف الفلسطيني.

لن يكون الأمر سهلاً: لدى نتنياهو حاليًا شركاء حكوميون معارضون لأي تنازلات إقليمية، في حين يعارض يائير لبيد وجزء من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الجزء النووي المدني السعودي من الاتفاقية، التي تجري حاليًا مفاوضات خلف الكواليس الدبلوماسية حوله.

Chaim Goldberg/Flash90 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

يمكن للملك محمد السادس ونتنياهو أن يصنعوا التاريخ

حتى لو تم تحقيق هذا الهدف الإقليمي الطموح جزئيًا فقط، فإن العلاقة الثنائية وحدها توفر مجالًا كبيرًا للتحسين: على المستوى الدبلوماسي، وكذلك الانتهاء من اتفاقيات التجارة الحرة وحماية الاستثمار.

الزيارة إلى المغرب، التي تأتي بعد الاستطلاع حول الصحراء، ستكون حدثًا مهمًا لنتنياهو والملك محمد السادس وإسرائيل والمغرب.

تقريبًا مثلما حدث خلال الاتفاقية الثلاثية في 22 ديسمبر/كانون أول 2020، يفتح هذا التسلسل الإسرائيلي المغربي في يوليو/تموز 2023 ديناميكية جديدة. ولا داعي للشك في أن هذا لا يجلب أنباء عن تقدم على الملف الفلسطيني في منظور التكامل الإقليمي بما في ذلك الضفة الغربية وغزة والسلطة الفلسطينية. هناك العديد من أصحاب المصلحة، لكن الرغبة في السلام والازدهار تسود المنطقة.

في نهاية حياة سياسية مزدحمة، هل نتنياهو مستعد للانخراط بجدية مع الفلسطينيين والسعوديين والمغاربة من أجل سلام الشجعان الذي من شأنه أن يحقق العدالة للفلسطينيين، ويحسن أمن إسرائيل، ويدمج بلادها بشكل أفضل في بيئتها الإقليمية وهل سيفتح ابواب التعاون مع السعودية وغيرها غدا؟ سيكون هذا هو تحدي محمد السادس، مع العلم أن نتنياهو قد التقى بالفعل محمد بن سلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

بعد 37 عامًا من لقاء الراحل الحسن الثاني وشمعون بيريز، لا شك أن استقبال نتنياهو من قبل الملك محمد السادس مرتبط أيضًا بإحراز تقدم في الملف الفلسطيني. نتذكر خيبة أمل الحسن الثاني بعد لقائه بشمعون بيريز في تموز / يوليو 1986. وخلال حياته السياسية الطويلة، أظهر بنيامين نتنياهو في كثير من الأحيان أنه قادر على أن يقرر ويتجرأ على عكس ما ينتقده الائتلاف والمعارضة البرلمانية. وهذا بالتأكيد ما يتوقعه الكثيرون منه اليوم في موضوع الفلسطينيين والتكامل الإقليمي. يمكن لنتنياهو ومحمد السادس أن يصنعوا التاريخ.

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يهودا لانكري هو نائب رئيس الكنيست السابق. وهو أيضًا سفير إسرائيلي سابق في باريس والأمم المتحدة، وهو مؤلف العديد من الكتب ، بما في ذلك Le Messager bruise، الذي يروي تجربته الدبلوماسية والمزيد من الأحداث الشخصية. يترأس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية المغربية ومقرها تل أبيب.

جمال عميار، صحفي وأستاذ ومدرب في الاتصال، وهو مؤلف الكتاب الأخير من المغرب وإسرائيل واليهود المغاربة. الثقافة والسياسة والدبلوماسية والأعمال والدين (2022)؛ كتابه القادم، المغرب والفلسطينيون ، سيصدر في عام 2024. وهو يعيش في المغرب. jamal-amiar.com