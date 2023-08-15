ارتفاع معتدل بعدد الاصابات الطفيفة بكورونا في إسرائيل

وبحسب وزارة الصحة الاسرائيلية فإن عدد الحالات الخطيرة بالمتشفيات لا زال منخفضا

اعترفت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم بحدوث زيادة معتدلة في عدد حالات كورونا الطفيفه، هذا وبينما الصيف في ذروته. رغم أنه لايوجد تغيير في عدد الحالات الخطيرة وهي منخفضة. وذكر موقع "والا" أن غالبية المرضى مركزين في وسط البلاد- في مستشفى ايخيلوف في تل أبيب يوجد 30 حالة كورونا وفي مستشفى مائير في مدينة كفار سابا وسط إسرائيل يوجد 11 حالة طفيفه حيث سجل هناك ارتفاع بعدد المتعالجين بداية شهر تموز/يوليو وبعدها سجل استقرار.

في أعقاب هذا الارتفاع، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية اعادة الاختبارات في مطار بن غوريون بهدف رصد دخول متحورات جديدة. جتى الآن تركز المناقشات في الوزارة على الدول التي يجب التركيز عليها. وبحسب تقارير الوكالات البريطاني للأمن الصحي تم العثور على متحور جديد ، ومن معطيات الشهر الماضي يتضح أن واحدا من بين سبعة أصيب في بريطانيا بهذا المتحور، رغم أن الحديث لا يدور عن متحور أكثر فتكا من ذي قبل، ايضا في دول آسيا يوجد تقارير عن ارتفاع بعدد الإصابات.

ويشار الى احتماع اللجنة الاستشارية للقاحات في شهر آذار/مارس الماضي أوصى باعضاء جرعة معززة اضافية ضد كورونا في الخريف مع لقاحات الانفلونزا، والتركيز على الفئات السكانية المعرضة للخطر، لكن اللجنة لم تجتمع مجددا ولم يتخذ قرار حاسم حول التوصية بالنسبة للجمهور الواسع.

وزارة الصحة قالت في ردها للموقع الاسرائيلي إنه "حتى اليوم لم يطرأ أي تغيير على سياسة وزارة الصحة بخصوص كورونا. فالوزارة ترصد باستمرار اتجاهات المرض ومتحورات كورونا ، وحتى هذه اللحظة هناك زيادة معتدلة في عدد المرضى في المستشفيات في حالة طفيفة في إسرائيل ، في حين أن عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة لا يزال مستقرًا ومنخفضًا.من المهم ملاحظة لأن سلالة Omicron (XBB) لها العديد من المتحورات الفرعية ومن المبكر جدًا في هذه المرحلة تحديد أي منهم مسؤول عن المرض في إسرائيل وفي العالم". ".

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