دراسة استقصائية: الكويت تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الأسعار المعقولة

وبحسب التقرير، فإن الفرد في الكويت بإمكانه الاحتفاظ بجزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، مما يجعل الكويت المدينة الأقل تكلفة للمعيشة في القائمة.

أظهر استطلاع أجرته Workyard Research أن الكويت احتلت المركز الأول في قائمة أرخص مدن العالم معيشةً، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في البلاد 6199 دولاراً، بينما تصل تكلفة المعيشة إلى 752.70 دولار.

وبحسب التقرير، فإن الفرد في الكويت بإمكانه الاحتفاظ بجزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، مما يجعل الكويت المدينة الأقل تكلفة للمعيشة في القائمة.

وجاءت نيويورك رغم ارتفاع الأجور، كأقل مدينة ميسورة التكلفة للعيش فيها وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي نفس السياق، احتلت أبوظبي المرتبة الثانية في قائمة أرخص المدن معيشة على مستوى العالم من حيث الدخل المرتفع وتكاليف المعيشة المنخفضة، إذ بلغ متوسط الدخل الشهري للفرد هناك 7154 دولاراً، فيما ينفق من دخله نحو 873.10 دولار على تكاليف معيشته.

أما الرياض احتلت المرتبة الثالثة من حيث الأسعار المعقولة، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري 6245 دولاراً، وتصل تكاليف المعيشة إلى 814.90 دولار.

وتأتي دبي والشارقة في المركزين الرابع والخامس في القائمة، بمتوسط دخل شهري 7118 دولاراً و5229 دولاراً شهرياً على التوالي، فيما تبلغ نفقات المعيشة فيهما 1007 دولارات و 741.30 دولار لكل منهما.

وحلل خبراء "وورك يارد" بيانات 20 مدينة لتحديد المكان الذي يكسب فيه الأفراد أموالا جيدة ولكن لا يتعين عليهم إنفاق الكثير على تكاليف المعيشة مثل الإيجار والطعام والمرافق. تم تجميع البيانات من مصادر حكومية، ومقارنة متوسط الدخل الشهري لكل مدينة بمتوسط نفقات المعيشة الشهرية لعام 2023.

وتكشف القائمة عن المدن التي توافر فرصا رائعة للأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة منخفض التكلفة ومرتفع الدخل.