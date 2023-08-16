وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي بالرئيس الجديد لباراغواي والأخير يتعهد بإعادة سفارة بلاده للقدس

وأضاف الوزير: "إن افتتاح سفارة باراغواي في القدس وسفارة إسرائيل في أسونسيون سيعززان موقف إسرائيل الإقليمي والدولي والعلاقات القوية بين البلدين"

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الثلاثاء، بالرئيس الجديد لباراغواي، سانتياغو بينيا، وقرر الجانبان أن تقوم باراغواي هذا العام بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس هذا العام، وأن إسرائيل ستفتح سفارة في أسونسيون، عاصمة باراغواي.

سيفتتح رئيس باراغواي سفارة بلاده في القدس في وقت لاحق من هذا العام.

ووقال ايلي كوهين، إننا "نواصل تعزيز المكانة الدولية للقدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل. لقد دعوت رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، للحضور هذا العام لزيارة رئاسية لإسرائيل وافتتاح سفارة باراغواي في القدس عاصمة اسرائيل".

Ministère des Affaires étrangères Eli Cohen et Santiago Penia

وأضاف الوزير: "إن افتتاح سفارة باراغواي في القدس وسفارة إسرائيل في أسونسيون سيعززان موقف إسرائيل الإقليمي والدولي والعلاقات القوية بين البلدين. وسنواصل ونقوي الصلة التاريخية المهمة مع دول أمريكا اللاتينية التي وقفت إلى جانب دولة اسرائيل والشعب اليهودي ".

ودعا وزير الخارجية كوهين الرئيس للحضور إلى إسرائيل لافتتاح السفارة، وأكد أن الرئيس يعتزم القدوم إلى إسرائيل هذا العام لافتتاحها.