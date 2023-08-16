الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يفكك مستودع متفجرات جاهزة للاستخدام في مخيم بلاطة

وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير المعدات الموضوعة على طريق مدخل المخيم، فيما أطلق المشتبه بهم الفلسطينيون أعيرة نارية وألقوا عبوات ناسفة

قام الجيش وشرطة الحدود الإسرائيلية، ليلة أمس الثلاثاء، بتفكيك مستودع متفجرات في مخيم بلاطة بالضفة الغربية، والذي كان يحتوي على 15 عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام.

وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير المعدات الموضوعة على طريق مدخل المخيم، فيما أطلق المشتبه بهم الفلسطينيون أعيرة نارية وألقوا عبوات ناسفة وحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار.

ولم ترد انباء عن وقوع أي اصابات بين الجنود.

IDF العثور على متفجرات في مخيم بلاطة

وكانت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها استولت على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر كيه 1" في قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت عن مقتل فلسطينيين بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء بعد مداهمة شنتها قوات إسرائيلية.