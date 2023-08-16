إشتباكات في حوارة بعد محاولة إعتداء على جنود إسرائيليون

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في المقابل رد الجنود بالنيران على السيارة وأصيب أحد المسلحين واعتقل آخر، كما تم الاستيلاء على عبوات ناسفة وقنبلة يدوية"

أكد الجيش الإسرائيلي، أن محاولة إعتداء على جنود إسرائيليون تمت ليلة أمس الثلاثاء، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، وذلك بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون النار باتجاه نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، بدون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في المقابل رد الجنود بالنيران على السيارة وأصيب أحد المسلحين واعتقل آخر، كما تم الاستيلاء على عبوات ناسفة وقنبلة يدوية والعديد من الذخائر والمعدات العسكرية من سيارتهم. فيما هرب المسلحون الآخرون.

في الوقت نفسه، دخل مئات المصلين اليهود حرم قبر النبي يوسف في نابلس تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، واندلعت اشتباكات في المنطقة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الجيش، وألقى فلسطينيون إطارات مشتعلة وأطلقوا النار وألقوا متفجرات.

IDF ذخيرة مضبوطة في حوارة

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن ثمانية فلسطينيين أصيبوا بالرصاص، أحدهم في حالة خطيرة للغاية، وإصابة 85 آخرين بالغاز المسيل للدموع.