إسرائيل تستقبل 215 مهاجرا جديدا من الولايات المتحدة وكندا

وقال الوزير، "كنت سعيدًا بلقاء المهاجرين الجدد عند وصولهم إلى إسرائيل. إنه لمن المثير دائمًا أن أرى العائلات تختار أن تهاجر إلى دولة إسرائيل"

وصل 215 مهاجرًا جديدًا من الولايات المتحدة وكندا إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، على متن رحلة خاصة لشركة "إل عال" ومنظمة "نيفيش في نيفيش"، ربعهم تقريبًا من الشباب والشابات الذين من المتوقع أن يلتحقوا بالجيش الإسرائيلي .

وأشار وزير الهجرة والاندماج الإسرائيلي أوفير سوفير، إلى أنه "لأول مرة تمكن أولئك الذين صعدوا على متن الطائرة من المرور بإجراءات قبول كاملة تم من خلالها منحهم تصاريح الصعود إلى الطائرة".

وقال الوزير، "كنت سعيدًا بلقاء المهاجرين الجدد عند وصولهم إلى إسرائيل. إنه لمن المثير دائمًا أن أرى العائلات التي لديها أطفال، صغارًا وكبارًا، تختار أن تهاجر إلى دولة إسرائيل"، متمنيًا لهم "نجاح كبير واستيعاب سهل وأمثل في إسرائيل".

ركاب رحلة الطيران ، الذين انضموا إلى أكثر من 1300 يهودي من أمريكا الشمالية الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ بداية العام، يأتون من جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا وتكساس وأوهايو وماساتشوستس وأونتاريو ومينيسوتا وإلينوي.

No credit مهاجرون جدد من الولايات المتحدة وكندا.

ويُظهر تحليل بيانات المهاجرين الجدد، المهن الرئيسية وهي: الطب ، والتعليم ، والهندسة ، والمحاسبة ، والعمل الاجتماعي ، والعلاج المهني. وقد تم تنظيم الرحلة من قبل منظمة "نفيش بنفش" بالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية.

بعد طيار ناجح في الصيف الماضي، تقرر هذا العام لأول مرة توسيع التعاون بين الكيانات الثلاثة وتنفيذ إجراءات استيعاب كاملة لجميع المهاجرين على متن الرحلة.

وقام المهاجرون بتعبئة جميع النماذج ذات الصلة وتم تسليمهم شهادات الهجرة بالفعل على متن الطائرة ، مما سيوفر عليهم الكثير من الوقت.