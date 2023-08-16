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مالي: الرئيس يعين فنانا مشهورا مستشارا له ويبحث مع بوتين أزمة النيجر

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رجل يسير أمام جدار مطلي بألوان العلم المالي ، خلال مسيرة لدعم المجلس العسكري الحاكم حضره ما يقرب من ألف شخص في ملعب بسعة 50 ألف شخص ، في باماكو ، مالي ، السبت 31 مارس. ، 2012.
(AP Photo/Rebecca Blackwell)رجل يسير أمام جدار مطلي بألوان العلم المالي ، خلال مسيرة لدعم المجلس العسكري الحاكم حضره ما يقرب من ألف شخص في ملعب بسعة 50 ألف شخص ، في باماكو ، مالي ، السبت 31 مارس. ، 2012.

وجاء اسم كيتا ضمن قائمة ضمّت خمسة أشخاص عُيّنوا "مستشارين خاصين" للرئيس المالي

قام رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا، يتعيين الموسيقي ساليف كيتا مستشاراً له، بحسب مرسوم صدر في 11 أغسطس/آب ولا يحدد الدور الذي أوكل إليه.

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وجاء اسم كيتا ضمن قائمة ضمّت خمسة أشخاص عُيّنوا "مستشارين خاصين" للرئيس المالي، وجرى تعيينه بعد أسبوع من إعلان استقالته من مجلس شكله العسكريون ويعمل كهيئة تشريعية.

وقال في خطاب استقالته الذي تلاه أمام المحكمة "سأظل باستمرار الصديق الدائم لعسكريي بلدي".

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ومن جانب آخر، قال غويتا أمس الثلاثاء، إنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الوضع في النيجر التي استولى فيها مجلس عسكري على السلطة في انقلاب الشهر الماضي.

وكتب غويتا على منصة إكس (تويتر سابقاً) أن بوتين "شدد على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع من أجل منطقة ساحل أكثر استقراراً".

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