البحرين توقع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية كجزء من خطتها للطاقة المتجددة

وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28 بالمئة، من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.

أفادت وكالة أنباء (بنا)، اليوم الثلاثاء، أن البحرين أعلنت عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية، يهدف إلى توليد 72 ميغاواط.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين، ياسر بن إبراهيم حميدان، قوله إن المشروع "يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد".

وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28 بالمئة، من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.

Mazen Mahdi / AFP غروب الشمس خلف الألواح الشمسية الموضوعة في حلبة البحرين الدولية في صحراء الصخير في جنوب البلاد.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، أن المشروع ينسجم مع خطة الحلبة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، حيث سيضمن تشغيل كافة المباني والمنشآت ودعم العمليات التشغيلية باستخدام الطاقة المتجددة بشكل مستمر وعلى مدار العام".

وأضاف أن المشروع "يدعم العمليات التشغيلية خلال استضافة حلبة البحرين الدولية للفعاليات والمحافل العالمية والإقليمية والمحلية"، مما يساهم في دعم تحقيق التزامات الحلبة مع شركائها للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الحياد الصفري.

AP Photo/Hasan Jamali, File مضخة زيت تعمل في حقول النفط الصحراوية بالصخير ، البحرين.

وقال إن "حلبة البحرين الدولية حريصة على تحقيق الاستدامة، وقد اتخذت العديد من التدابير للمساهمة في الحد من استهلاك الطاقة وتقليل انبعاث الكربون، وبفضل تلك الجهود تعتبر جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2023 السباق الأكثر استدامة من السباقات التي تمت استضافتها بمملكة البحرين".