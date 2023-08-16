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إسرائيل: ضبط مخدرات داخل بيضة "كيندر"

i24NEWS

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تم التقاط الصورة في 18 نوفمبر 2014 تظهر شوكولاتة Kinder Eggs في سوبر ماركت في هانوفر، وسط ألمانيا.
Ole SPATA / dpa / AFPتم التقاط الصورة في 18 نوفمبر 2014 تظهر شوكولاتة Kinder Eggs في سوبر ماركت في هانوفر، وسط ألمانيا.

ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في التلبس وفتشته وفتشت سيارته قبل أن تكتشف بدهشة ما كان يخفيه من مخدرات داخل بيض الشوكولاتة.

قامت الشرطة الإسرائيلية، بإحباط عملية تهريب عقار الميثامفيتامين والهيروين كانت مخفية داخل عبوات من بيض كيندر سربرايز.

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ألقت الشرطة القبض على المشتبه به متلبسا وفتشته وفتشت سيارته قبل أن تكتشف بدهشة ما كان يخفيه من مخدرات داخل بيض الشوكولاتة.

وعند فتح البيضة، وجدت الشرطة أنها مليئة بحزم صغيرة من الميثامفيتامين والهيروين، وقررت أن "لديها أدلة كافية لاحتجاز المشتبه به حتى انتهاء إجراءات المحاكمة".

وتم تقديم لائحة اتهام أمس الثلاثاء ضد شاب في العشرينات من عمره والذي كان بحوزته بيض كيندر. وحسب المعلومات فإن المشتبه به كان يقوم بتوصيل طلبات المخدرات إلى منازل العملاء مستخدما سكوتر كهربائي.

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