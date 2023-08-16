إسرائيل: احتجاجات ترافق إطلاق أول خط "ترام" في وسط تل أبيب

احتج المتظاهرون على وجود ميري ريغيف وعلى حقيقة أن خط "ترام" لن يعمل أيام السبت.

واجهت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم الأربعاء/ صيحات استهجان من المتظاهرين المناهضين للحكومة وخطة الإصلاح القضائي في حفل إطلاق الخط الأول للقطار الخفيف الجديد"ترام" في وسط تل أبيب، وكان المتظاهرون يحتجون على وجود ميري ريغيف وعلى حقيقة أن خط "ترام" لن يعمل أيام السبت.

رداً على ذلك، أغلقت الشرطة الوصول إلى محطة إرليخ في يافا وحافظت على سيطرتها المشددة على المنصة المزدحمة، حيث أقل "ترام" ميري ريغيف من يافا إلى محطة مترو الأنفاق ألينبي، حيث أمضت نصف ساعة مع الرئيس التنفيذي لشركة NTA حاييم جليك.

Avshalom Sassoni/Flash90 تجربة قطار الترام الجديد في يافا - تل أبيب ، 16 أغسطس ، 2023

ومن المقرر أن تقام احتجاجات أخرى، الجمعة الوشيك، ضد الخط الجديد الذي لا يعمل يوم السبت، عندما يفتح للجمهور. وكان وزيرة النقل الإسرائيلية السابقة ميراف ميخائيلي قد وعدت بأن الخط سيعمل أيام السبت. لكن هذا الوعد - المتنازع عليه منذ البداية لأن الخط يمر عبر بلدة بني براك الحريدية - لم يتم الوفاء به في ظل الحكومة الجديدة. وقالت ميري ريغيف: "سنحافظ على وضعنا الراهن كدولة يهودية، بما في ذلك في القطار الخفيف".

حضر هذا الحدث ميري ريغيف بالإضافة إلى مديري المشروع، تحت الإنشاء منذ عام 2015. سيتم افتتاح الخط الأحمر، الذي يحتوي على 34 محطة تربط بات يام بتاح تكفا، رسميًا، الجمعة الوشيك، أشرفت الوكالة الحكومية NTA على إنشاء الخط، بالتعاون مع شركة Tevel، المسؤولة عن هذا الخط بالذات.