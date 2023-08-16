قراصنة يهددون بكشف معلومات طبية عن نتنياهو وآلاف الإسرائيليين

تعرض المركز الطبي للهجوم السيبراني في 8 آب، وتم الاشتباه في البداية بأن الهجوم مدفوع بالرغبة بالحصول على حوافز مالية

هدد قراصنة يوم الأربعاء بتحميل معلومات شخصية وطبية حساسة، بما في ذلك معلومات عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصلوا عليها على إثر اختراقهم النظم المعلوماتية الخاصة بمستشفى إسرائيلي تعرض لهجوم إلكتروني، الأسبوع الماضي.

تم اختراق مركز "معياني هيشوعا" الطبي في مدينة بني براك وسط تل أبيب في 8 آب/ أغسطس، وتم الاشتباه في البداية بأن الهجوم مدفوع بالرغبة بالحصول على حوافز مالية، لكن المصادر أبلغت 'إسرائيل اليوم' أن التحقيق يجري في دوافع إرهابية.

وقال بيان صادر عن مستشفى معياني هيشوعا: "خلال الأسبوع الماضي، عمل خبراء الإنترنت في وزارة الصحة والنظام الإلكتروني الوطني والمستشفى على إدارة التحقيق في حادثة الهجوم السيبراني، ومحاولة فهم التسريب وآثاره".

وتابع البيان: "لا يوجد أي تفاوض مع المهاجمين، وكما ورد في بداية الهجوم، فنحن أمام حالة دوافعها اقتصادية (فدية). وأضافت أنه عندما يكون لدينا المزيد من التفاصيل، سنقوم بالتحديث".

انطوى تهديد الأربعاء على طلب بملايين الدولارات، وفقًا للمصادر، ولكن أفيد أن المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل لا تزال تحقق في نية إرهابية نفذتها عناصر معادية لإسرائيل، وليس مجموعة رينجر لوكر كما ورد في البداية.

خضع نتنياهو لعلاج متعلق بغدة البروستاتا في المستشفى في عام 2015، وبحسب ما ورد كانت معلوماته الطبية في خطر، الأمر الذي كان مصدر قلق بسبب عملية جراحية في الشهر الماضي، حيث تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي جهاز تنظيم ضربات القلب، وإن كان في مستشفى آخر في تل أبيب، ولكنه قد يكون يعاني من حالة قلبه منذ سنوات.

علاوة على ذلك، زعمت المجموعة أن مئات الآلاف من الوثائق الطبية التي حصلوا عليها (بالسطو) تحتوي على نتائج نفسية واختبارات صحية ذات طبيعة حساسة للغاية حول قادة مختلفين من شأنها أن تصدم العالم الأرثوذكسي المتدين وستسبب أيضًا ضررًا جسيمًا للعائلات العادية التي علقت في هذه القضية.

خضع نتنياهو لعلاج متعلق بغدة البروستاتا في المستشفى في عام 2015، وبحسب ما ورد كانت معلوماته الطبية في خطر، الأمر الذي كان مصدر قلق بسبب عملية جراحية في الشهر الماضي، حيث تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي جهاز تنظيم ضربات القلب، وإن كان في مستشفى آخر في تل أبيب، ولكنه قد يكون يعاني من حالة قلبه منذ سنوات.