الزيارة ستسمح لإدارة بايدن بتقييم مدى الضرر الذي لحق باستعداد الجيش الإسرائيلي من خلال رفض بعض جنود الاحتياط المتطوعين أداء واجباتهم احتجاجًا على خطة الإصلاح ال

من المرتقب أن يتوجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إلى إسرائيل الأسبوع الوشيك للقاء وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي، بحسب ما أفاد به موقع "والا"، اليوم الأربعاء.

وذكر المصدر أن الزيارة ستسمح لإدارة بايدن بتقييم مدى الضرر الذي لحق باستعداد الجيش الإسرائيلي من خلال رفض بعض جنود الاحتياط المتطوعين أداء واجباتهم احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي. ولم يُعرف بعد ما إذا كان مارك ميلي سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي رفض البنتاغون التعليق على المعلومات التي قدمها الصحفي باراك ديفيد.

وقالت مصادر إسرائيلية لموقع"والا" إن الرحلة كانت أيضا زيارة وداع لميلي الذي من المقرر أن يغادر منصبه في أكتوبر/نشيرن الأول الوشيك. كان من المقرر أن يزوره في يونيو/حزيران المنصرم، لكنه ألغى زيارته في اللحظة الأخيرة بسبب تمرد مجموعة "فاغنر" في روسيا.