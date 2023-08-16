الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قادمة من سوريا

"قوات حرس الحدود وبتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السور

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الأربعاء،عن "إسقاط طائرة مسيرة كانت محملة بمتفجرات قادمة من سوريا نحو المملكة". وليست هي المرة الأولى التي ترصد فيها القوات الأردنية طائرات من هذا النوع تنقل أسلحة أو مخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، عبر الحدود مع سوريا.

واشار البيان نقلا عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "قوات حرس الحدود وبتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية". وأضاف أنه "تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية" وتابع أن "الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع ‘تي ان تي‘ تمّ التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة.ومحاولات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.

وأسقط الجيش، الأحد المنصرم، طائرة مسيّرة استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكريستال" المخدرة من سوريا، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إسقاط أخرى محملة بنفس المادة.

وكان الجيش الأردني قد أعلن في شهري يونيو/حزيران وفبراير/شباط المنصرمين، أنه اعترض عدة محاولات لتهريب أسلحة ومخدرات بطائرات مسيرة من سوريا. في 3 تموز/ يوليو المنصرم، شدد الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة التعاون في التعامل مع تهريب المخدرات عبر حدودهما.

وتسعى الدول العربية إلى تعزيز تعاونها الأمني ​​مع سوريا، التي تحولت إلى دولة مخدرات تزدهر فيها التجارة غير المشروعة في الكبتاغون، وهو عقار مشتق من الأمفيتامين.