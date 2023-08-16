واشنطن تفرض عقوبات على منظمة"أخضر بلا حدود" اللبنانية بشبهة مساعدة حزب الله

تعمل المنظمة تحت"غطاء لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، إذ لدى المنظمة مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة في بيان، اليوم الأربعاء، عقوبات على منظّمة "أخضر بلا حدود" ورئيسها زهير صبحي نهلا بشبهة دعمهم حزب الله اللبناني، والتي تعمل"غطاء لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، إذ لدى المنظمة مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط". وأدرجت الوزارة ثلاث كيانات ضمن الكيانات الخاضعة لعقوبات متعلقة بكوريا الشمالية.

وتنص العقوبات بشكل أساسي على تجميد أصول المنظمة ورئيسها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع أي مواطن أو كيان أميركي من إجراء تبادلات تجارية معهما.

وذكر البيان أن هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزن فيها حزب الله ذخائر، كما يستخدم الحزب هذه المواقع لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات، وفقا للخارجية الأميركية.

وأضافت الوزارة أنه "منذ عام 2013 ، استخدمت ’أخضر بلا حدود‘ مواردها لدعم أنشطة حزب الله، وقد ارتبطت رسميا بشركة البناء التابعة له. والتعاون بين حزب الله والجمعية وثّقته الصحافة على نطاق واسع، وبخاصة وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحزب".

وكانت إسرائيل قد وجهت اتهامات لمنظمة "أخضر بلا حدود" منذ سنوات عدة بدعوى ارتباطها بحزب الله، واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإقامة نقاط مراقبة تحت غطاء أنشطة بيئية قائلا إن جمعية "أخضر بلا حدود" ليست هنا لزراعة الأشجار، بل هي واجهة للحزب، وفق تعبيره..