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  • وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية الخميس في أول زيارة له بعد استئناف العلاقات

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية الخميس في أول زيارة له بعد استئناف العلاقات

i24NEWS

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تُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليمين) ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (إلى اليسار) يجتمعان في بكين في 6 أبريل 2023.
Iranian Foreign Ministry / AFPتُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليمين) ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (إلى اليسار) يجتمعان في بكين في 6 أبريل 2023.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من إعادة فتح السفارة السعودية في طهران رسميًا في انفراج للعلاقات بن العملاقين الخصمين برعاية الصين

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من إعادة فتح السفارة السعودية في طهران رسميًا. في وقت سابق من يونيو، أعادت إيران فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية بعد إغلاق دام سبع سنوات.

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بعد وقت قصير من استئناف البعثات الدبلوماسية الإيرانية عملها في جدة التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع مسؤولين إيرانيين في طهران. وهذه هي الزيارة الأولى له للجمهورية الإسلامية بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بوساطة من الصين خلال اجتماع في آذار/مارس.

أنهى الاتفاق الثلاثي الموقع في بكين الخلاف الدبلوماسي بين البلدين بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار الإقليمي في الخليج. في العام الماضي، استأنفت إيران العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والكويت.

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