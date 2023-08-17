اليونيفيل: مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون يجتمعون لمناقشة التوترات الحدودية

ناقش الطرفان "الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية وقضايا أخرى في نطاق تفويض اليونيفيل"

التقى مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي واللبناني، الأربعاء، في موقع للأمم المتحدة على الحدود بين البلدين، بحسب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال بيان صحفي إن الطرفين ناقشا "الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية وقضايا أخرى في نطاق تفويض اليونيفيل". في الأشهر الأخيرة، تكررت الحوادث الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مما أدى إلى تبادل التهديدات بين حزب الله ووزارة الأمن الإسرائيلية.

وأعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو ، الذي ترأس الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة، عن "قلقه إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى زيادة التوتر".

وجاء في البيان أن "رئيس اليونيفيل حث الأطراف على الاستمرار في الاستفادة من آليات الاتصال والتنسيق لليونيفيل مع تجنب الإجراءات الأحادية الجانب".

كما دعا إلى المشاركة في محادثات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة، مما يبرز أهمية الإشارات الإيجابية من كلا الطرفين قبل نظر مجلس الأمن في تجديد تفويض اليونيفيل.

وتعقد اجتماعات دورية بين ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب 2006. وكانت مناقشة يوم الأربعاء هي الاجتماع الـ 162 من هذا النوع.