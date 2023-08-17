الجيش الإسرائيلي يجري بحثا عن مشتبه بهم بعد أنباء عن إطلاق نار في الضفة الغربية

تعرض المكان لأضرار ولم تقع اصابات فيما شرع الجنود بمطاردة المشتبه به الذين فروا من المكان بسيارة باتجاه الأراضي الفلسطينية

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بوقوع هجوم إطلاق نار على المنطقة الصناعية شاحاك قرب جنين، في الضفة الغربية الخميس.

تعرض المكان لأضرار ولم تقع اصابات. وبعد مطاردة نفذتها القوات المسلحة، تم العثور على سيارة استقلها المشتبه بهم في الأراضي الفلسطينية وعُثر في داخلها على حقائب ظهر وذخائر، حسبما قال بيان الجيش الإسرائيي.

في الأثناء قام جنود الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.

يشار إلى أن قوة مستعربين مدججة بفرقة استخبارية داهمت قصبة جنين صباح اليوم الخميس، بغية اعتقال اثنين من المطلوبين، اندلع خلالها تبادل إطلاق نار وأصيب فلسطيني ثالث مسلح حاول الهرب، لكنه توفي لاحقا، وفقاً للتقارير.

يتبع..