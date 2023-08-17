المبعوث الأمريكي: نعمل على وقف نهائي لإطلاق النار

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الوقف الفوري للهجمات الحوثية، والامتناع عن عرقلة الجهود التي ترمي إلى الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، وقالت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في كلمة الإمارات خلال الجلسة: "إنه على الرغم من التهدئة باليمن، فإن دولة الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء استمرار هجمات الحوثيين".

وطالبت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول المستجدات في اليمن، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالتفكير أولا في مصلحة الأبرياء بعيدًا عن أي أجندات أخرى.

وكشفت عن تخصيص الإمارات 300 مليون دولار أمريكي حتى الآن لدعم المشاريع الخدمية في مختلف أنحاء اليمن، ضمن المشاريع المخطط لها خلال العام الجاري.

وجددت الدبلوماسية الإماراتية، أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات من بينها الإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين.

وأشادت الدبلوماسية الإماراتية بتفريغ خزان النفط صافر، قائلة إنه منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

وفي نفس السياق، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إنه سيمضي قدماً في جهوده للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية. وأضاف: «نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن، مشيراً إلى أنه لا بد لدول المنطقة أن تلعب دوراً أكبر لإنهاء الأزمة في اليمن، وأن الوقت الحالي هو وقت الحوار، وأن على المجتمع الدولي دعم حوار يمني- يمني.

وأكد ليندركينغ، أنه سيطلب من الحوثيين الابتعاد عن لغة التهديد، وأن ممارسات الحوثيين تجاه السجناء مخالفة للأعراف الدولية، ولا أعذار تجاه استمرار اعتقال الحوثيين للمواطنين اليمنيين.