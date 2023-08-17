إسرائيل: نتنياهو يدشّن القطار الخفيف "ترام" الجديد في تل أبيب

نتنياهو يدشّن القطار الخفيف "ترام" الجديد في تل أبيب

دشن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، القطار الخفيف في منطقة "غوش دان" في مركز اسرائيل، والذي سيجمع بين عدة بلدات مركزية كتل أبيب، رمات غن، هرتسيليا، حولونـ بات يم، كريات أونو وغيرها.

Kobi Gideon (GPO) إسرائيل: نتنياهو يدشّن القطار الخفيف الجديد في مركز البلاد

وقال نتنياهو اثناء التدشين "أولئك الذين يدعموننا والذين يعارضوننا سيستخدمون جميعًا هذا القطار". وأضاف نتنياهو أن "هذا بمثابة يوم عيد لإسرائيل. اليوم نحن نحقق رؤية إسرائيل في مجال النقل لقد وعدنا ونفذنا".

وتشهد مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة ازدحامات مرورية منذ الصباح حيث بسبب اغلاق الشرطة طرقا بمناسبة مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مراسم إطلاق نظام القطار الخفيف الجديد، قبل يوم من افتتاح الخط للجمهور.

Kobi Gideon (GPO) Inauguration du tramway de Tel-Aviv

وأكد قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة أن الإغلاق المكثف للطرقات جاء نتيجة جهود الشرطة لمنع المتظاهرين من تعطيل الجولة.

والتمس المحتجون للشرطة أمس الأربعاء لمنع “الشلل الذي أصاب تل أبيب بأكملها لصالح الديكتاتور الذي يركب القطار الخفيف”، قائلين إن الإغلاق “غير معقول” ، وهددوا بتقديم التماس لدى المحكمة العدل العليا ضد هذه الخطوة.

يوم الاربعاء، قوبلت وزيرة المواصلات ميري ريغيف بصيحات استهجان من قبل متظاهرين مناهضين للحكومة وبصرخات “عار” خلال حفل إطلاق الخط الأحمر. وحضر الحدث الذي أقيم في يافا ريغيف والمسؤولون التنفيذيون المشاركون في المشروع الجاري، والذي لا يزال قيد الإنشاء منذ عام 2015.

قوبلت خطط الحكومة لإعادة تشكيل القضاء بشكل جذري بشهور من الاحتجاجات الجماهيرية. كما طارد المعارضون وزراء الحكومة، ونظموا مظاهرات في الأماكن التي يظهرون فيها. في وقت سابق من هذا الأسبوع تظاهر محتجون خارج موشاف راموت بالقرب من بحيرة طبريا حيث وصل نتنياهو لقضاء عطلة عائلية.