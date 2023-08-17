السعودية: نأمل أن نرى رئيس إيران يزور المملكة

السعودية تتطلع لزيارة رئيس إيران إلى المملكة

قال وزير الخارجيّة السعوديّ فيصل بن فرحان آل سعود إن "الرياض تأمل في زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة".

وأضاف أن سفراء البلدين سيباشرون عملهم بعد إعادة فتح السفارات في البلدين. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران والسعودية أجريا محادثات ناجحة في الرياض.

وأكد أن "العلاقات "السعودية - الإيرانية تسير في اتجاه صحيح وتشهد تقدما.. والبلدان عازمان على توسيع وتعزيز التعاون بينهما".

وتابع: "سنشكل لجان فنية وتنفيذية لإتمام الاتفاقيات المشتركة وننتهج مسارا صحيحا بما يخص حسن الجوار بين البلدين.. وتحقيق الأمن بالمنطقة فكرة لا يمكن تجزئتها".

وأضاف: "علينا العمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي (التي تجمع في عضويتها السعودية وإيران) لحل القضايا المشتركة".

وعلى صعيد آخر، لفت عبد اللهيان إلى أنه أثار استحسانه أن القاعة التي يعقد فيها الاجتماع اسمها "قاعة القدس".

وأكد أن "طهران تدعم إقامة معرض إكسبو 2030 في السعودية"، وفق المصدر السعودي ذاته