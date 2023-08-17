رئيس الوزراء الإسرائيلي لرئيس وزراء جورجيا: "يمكننا تعزيز العلاقات إلى أعلى المستويات"

ناقش الطرفان تعزيز التعاون في قضايا الاقتصاد والسياحة والطب والأمن والذكاء الاصطناعي وغيرها

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، برئيس وزراء جورجيا إيراكلي غريباشفيلي، في مكتب رئيس الوزراء في مبنى وزارة الأمن في تل أبيب، وناقش الطرفان تعزيز التعاون في قضايا الاقتصاد والسياحة والطب والأمن والذكاء الاصطناعي وغيرها.

ثم دعا رئيس وزراء جورجيا غريباشفيلي رئيس الوزراء نتنياهو للقيام بزيارة متبادلة لبلاده ورد رئيس الوزراء نتنياهو بشكل إيجابي.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو: "رئيس الوزراء، يسعدني أن أرحب بك. تربط بين جورجيا وإسرائيل علاقات حميمة. بدأت العلاقة بيننا منذ حوالي 2600 عام، مع الجالية اليهودية في جورجيا. هناك العديد من اليهود في إسرائيل الذين قدموا من جورجيا، يمكننا تعزيز علاقتنا ورفعها إلى مستويات أعلى".

وحضر الاجتماع، من بين آخرين، من الجانب الإسرائيلي: رئيس مجلس الأمن القومي، المستشار السياسي والسفير الإسرائيلي في جورجيا؛ ومن الجانب الجورجي: وزير الخارجية، رئيس مكتب رئيس الوزراء. بصفته وزير وسفير جورجيا لدى إسرائيل.