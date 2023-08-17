عمدة بلدية نيويورك إريك أدامز يزور إسرائيل الأسبوع الوشيك

من المتوقع أن يلتقي آدامز برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للقدس. ويقول مكتبه إن رحلته إلى سرائيل تتم برعاية اتحاد "يو جيه إيه" في نيويورك.

أعلن مكتب عمدة مدينة نيويورك، إريك أدامز، اليوم الخميس، أن من المتوقع أن يزور إسرائيل الأسبوع الوشيك، إذا من المقرر أن يصل العمدة الديمقراطي إلى إسرائيل، الاثنين الوشيك، في زيارة تستمر إلى الخميس الوشيك، وسيلتقي آدامز بقادة إسرائيليين ومسؤولين محليين، بالإضافة إلى اجتماعات مقررة مع المنظمات التي تساعد في محاربة معاداة السامية في نيويورك ومدن أخرى في الشتات.

وعلى الرغم من عدم ذكره في الإعلان الرسمي لمكتبه، من المتوقع أن يلتقي آدامز برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للقدس. ويقول مكتبه إن رحلته إلى سرائيل تتم برعاية اتحاد "يو جيه إيه" في نيويورك.

آدم هو رئيس بلدية الأحياء الخمس التي تشمل مدينة نيويورك، والتي تضم أكبر عدد من السكان اليهود خارج إسرائيل، وكانت نيويورك موقعًا للعديد من الهجمات العنيفة المعادية للسامية وسط اتجاه متزايد لمعاداة السامية في الولايات المتحدة على مدار العقد المنصرم.