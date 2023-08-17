الجيش الإسرائيلي يرحب بقرار الولايات المتحدة معاقبة منظمة غير حكومية مرتبطة بحزب الله

شكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجري "الإجراء المهم في مكافحة نشاط حزب الله الإرهابي ودعم الاستقرار الإقليمي".

قال الجيش الإسرائيلي في منشور له على تطبيق"إكس"، اليوم الخميس، إنه يرحب بقرار الولايات المتحدة معاقبة منظمة غير حكومية لبنانية بتهمة بتوفير غطاء لحزب الله ، وشكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجري "الإجراء المهم في مكافحة نشاط حزب الله الإرهابي ودعم الاستقرار الإقليمي".

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد أعلنت في بيان، أمس الأربعاء، عقوبات على منظّمة "أخضر بلا حدود" ورئيسها زهير صبحي نهلة بشبهة دعمهم حزب الله اللبناني، والتي تعمل"غطاء لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، إذ لدى المنظمة مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط". وأدرجت الوزارة ثلاث كيانات ضمن الكيانات الخاضعة لعقوبات متعلقة بكوريا الشمالية.

وتنص العقوبات بشكل أساسي على تجميد أصول المنظمة ورئيسها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع أي مواطن أو كيان أميركي من إجراء تبادلات تجارية معهما.

وذكر البيان أن هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزن فيها حزب الله ذخائر، كما يستخدم الحزب هذه المواقع لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات، وفقا للخارجية الأميركية.

وأضافت الوزارة أنه "منذ عام 2013 ، استخدمت ’أخضر بلا حدود‘ مواردها لدعم أنشطة حزب الله، وقد ارتبطت رسميا بشركة البناء التابعة له. والتعاون بين حزب الله والجمعية وثّقته الصحافة على نطاق واسع، وبخاصة وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحزب".

وكانت إسرائيل قد وجهت اتهامات لمنظمة "أخضر بلا حدود" منذ سنوات عدة بدعوى ارتباطها بحزب الله، واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإقامة نقاط مراقبة تحت غطاء أنشطة بيئية قائلا إن جمعية "أخضر بلا حدود" ليست هنا لزراعة الأشجار، بل هي واجهة للحزب، وفق تعبيره.