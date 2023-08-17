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تركيا تفرج عن إسرائيلي متهم بحيازة القات والاتجار به

i24NEWS

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الرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين
GPO/Foreign ministryالرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين

سيتم الإفراج عن الإسرائيلي المحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات في تركيا نهاية الأسبوع المقبل

بفضل التدخل المباشر للرئيس يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين، من المتوقع إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

Marion PAYET, Viken KANTARCI / AFPTV / AFP
Marion PAYET, Viken KANTARCI / AFPTV / AFPاردوغان

عمل الرئيس يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين في الأشهر الأخيرة على إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة تهريب "نبات القات" وهو نبات مخدر ممنوع في تركيا.

 في الآونة الأخيرة، وعقب وضعه الإنساني، أرسل وزير الخارجية كوهين رسالة حول الموضوع إلى زميله وزير الخارجية التركي الجديد، طلب فيها مراعاة وضعه الخاص. داني أفكا، المواطن الإسرائيلي، مسجون في تركيا منذ عام 2019 للاشتباه في تهريبه عبر تركيا، وهي مادة تعتبر محظورة في البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، من بين أمور أخرى بسبب الدفء في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، كان هناك تقدم كبير في عمليات إطلاق سراحه والآن من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه بعد ما يقرب من خمس سنوات كان فيها في تركيا مسجونًا.

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