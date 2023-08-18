كبار المسؤولين في الليكود يتحدثون عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لابيد

نقاش جاد في الليكود حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بانضمام لابيد

أعلن أعضاء الكنيست من حزبي المعارضة الرئيسيين بشكل واضح في الأيام الأخيرة عن الحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة مع الليكود.

يوم الإثنين، قال عضو الكنيست العازر شتيرن (يش عتيد) إنه سيكون سعيدًا بتلقي اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية، واليوم الخميس، قام عضو الكنيست متان كاهانا بطرح العرض بالفعل، حيث قدم اقتراحًا بهذا الشأن. وعلى الرغم من سماع هذه الدعوات من مقاعد المعارضة، إلا أن حكومة الوحدة أصبحت سيناريو نوقش في غرف مغلقة أيضًا بين أحزاب الائتلاف.

إذا تم ذكر رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، على أنه احتمال واقعي للشراكة حتى الآن، فإن كبار مسؤولي الليكود يتحدثون في الواقع عن زعيم المعارضة يائير لابيد كشخص لديه مصلحة في تغيير الاتجاه. ويرجع ذلك إلى تراجعه في استطلاعات الرأي وفقدان الأسبقية لغانتس.

بينما ينفي ذلك كل من بيش عتيد ومعسكر الدولة بشدة ويقولان إن الشراكة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي سيناريو خيالي لن يتحقق، ووراء الكواليس يقوم الطرفان باستمرار بفحص امكانية تحقيق الأمر، ولكن في كل مرة يتم الحديث عن الوحدة ، يكون الضغط على الفور لبيد وغانتس من داخل المعارضة ومن جانب قادة الاحتجاج.