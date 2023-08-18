وفد مصري يزور إسرائيل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وفد مصري في إسرائيل: ترتيبات جديدة لسيناء وتعاون اقتصادي

وصل وفد مصري إلى إسرائيل بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة العربي الجديد. وقال مصدر مصري إن "وفدا من جهاز المخابرات العامة ضم شخصيتين بارزتين توجه إلى إسرائيل في زيارة استمرت عدة أيام".

وأوضح المصدر أن الزيارة لم تهتم فقط بالأمور الأمنية بل أيضا بالتعاون الاقتصادي والترتيبات المتعلقة بقطاع غزة وإعادة تأهيله في إطار مبادرة مصرية.

وبحسب المصدر فإن "الوفد المصري نقل رسائل تتعلق باتفاقية التطبيع بين الرياض وإسرائيل". موضحاً أن "توقيت الزيارة كان مقصوداً، حيث جاء مواكبًا لعقد القمة الثلاثية" التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العلمين.

وأشار إلى أنه "كان من بين الرسائل، التأكيد على طبيعة الدور المصري وصعوبة تجاوزه، أو انتقاله لأطراف أخرى، مع التأكيد على ضرورة إشراك مصر في أية اتفاقات وتفاهمات متعلقة بالقضية الفلسطينية".