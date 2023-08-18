التوترات مع حزب الله: تحذير إسرائيلي لأعضاء مجلس الأمن الدولي

الجانب الاسرائيلي حث في الايام الاخيرة اعضاء مجلس الامن الدولي على معالجة قضية الحاويات التي وضعها حزب الله على الخط الازرق كمواقع عسكرية للمنظمة

المعركة الدبلوماسية حول شروط تجديد تفويض قوة اليونيفيل في جنوب لبنان ما زالت مستمرة. في إسرائيل، يحاولون الضغط على أعضاء مجلس الأمن للإشارة في خطاب التفويض إلى المواقع العسكرية التي نصبها حزب الله على طول الحدود، وتغطيتها بالحاويات لمنع الوصول إليها.

بعيداً عن الحدود اللبنانية ، تدور هذه الأيام مناقشات جادة حول تجديد تفويض قوة اليونيفيل، كما يحدث في نهاية شهر آب من كل عام، لكن هذا العام هناك سمة أكبر تحيط بالموضوع بسبب تزايد استفزازات منظمة حزب الله على طول الخط الأزرق.

وقالت مصادر مطلعة لقناة "كان" الإسرائيليية ان الجانب الاسرائيلي حث في الايام الاخيرة اعضاء مجلس الامن الدولي على معالجة قضية الحاويات التي وضعها حزب الله على الخط الازرق كمواقع عسكرية للمنظمة.

وحذر الجانب الإسرائيلي، من أن رفض الاعتراف بهذه الحاويات كمجمعات عسكرية يمنع حزب الله وصول الأمم المتحدة إليها، قد يؤدي إلى صراع بدلاً من منعه، لأن إضفاء الشرعية على وجود حزب الله على الحدود يزيد من فرصة اندلاع الحرب.