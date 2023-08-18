وزير الخارجية الإيراني وولي العهد السعودي يبحثان سبل تطوير العلاقات

تم مؤخرا افتتاح سفارة سعودية في طهران، بعد تأخير طويل في افتتاحها. حتى قبل ذلك، تم افتتاح سفارة وقنصلية لإيران في المملكة العربية.

التقى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في مدينة جدة. جاء ذلك بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الإيرانية. ومع ذلك، لم يتم تحديد مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاجتماع.

Handout / Iranian Foreign Ministry / AFP تُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض في 17 أغسطس 2023.

بالأمس التقى عبد اللنهيان بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأجرى محادثات مع مسؤولين كبار آخرين في الرياض.

وفي يونيو\حزيران، زار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، طهران بالفعل والتقى هناك مع كبار المسؤولين الحكوميين. وتم مؤخرا افتتاح سفارة سعودية في طهران، بعد تأخير طويل في افتتاحها. حتى قبل ذلك، تم افتتاح سفارة وقنصلية لإيران في المملكة العربية.

بدأ الاتفاق بين السعودية وإيران بوساطة من الصين، لينهي الانقطاع الذي استمر منذ عام 2016. عندما تعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم من قبل المتظاهرين بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية. نتيجة لذلك، تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات بين الدول المحيطة بدعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن، التي تقاتل التحالف السعودي. وأعربت الرياض عن أملها في أن يمهد اتفاق مع طهران الطريق لإنهاء القتال في اليمن.