إسرائيل: احتجاجات مناهضة للحكومة في اليوم التالي لتدشين القطار الخفيف "ترام" في تل أبيب

ريغيفك""لا أفهم ما يحتجون عليه" واختتمت قائلة: "عندما ينتهي بك الأمر بالتظاهر ضد كل شيء وأي شيء، في النهاية، لم يعد أحد يصدق ذلك".

تجمع عدة مئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة الإسرائيلية في عدة محطات القطار الخفيف "ترام" في تل أبيب، اليوم الجمعة، للاحتجاج على الحكومة، في اليوم التالي لتدشين"ترام" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتسبب "ترام" ، الذي افتتح رسميًا للجمهور، اليوم الجمعة، في حدوث توتر كبير، لا سيما فيما يتعلق بحقيقة أن القطار الخفيف لن يعمل ايام السبت. لكن الزيادة في التمييز ضد النساء اللواتي لا يرتدين ملابس وفقًا للمعايير الدينية المتشددة في وسائل النقل العام تزيد أيضًا من غضب المتظاهرين. وهتف المتظاهرون "ديمقراطية! لا للإكراه الديني! الشعب يطالب بترام يوم السبت". هل ما زلنا نقرأ على اللافتات "أجلس حيث أريد".

وفي السياق قال رون، على منصة محطة يافا لـ i24NEWS"لقد كلف العمل في بناء "ترام" في تل أبيب ومنطقتها دافعي الضرائب 18 مليار شاقل، الكل يعلم أن هذه الأموال تأتي أولاً وقبل كل شيء من الضرائب التي يدفعها مجتمع التكنولوجيا العالية، وأهالي تل أبيب، والجمهور العلماني الذي يعمل. ويخدمون في الجيش، لكن الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد، بقيادة الأرثوذكس المتشددين الذين يفعلون ما يريدون مع نتنياهو، تعيق حرية الحركة وتمنعنا من الاستمتاع بالبنية التحتية التي قمنا بتمويلها لأكثر من 90 يومًا"

Yonatane Laïk / pour i24NEWS مظاهرة مناهضة للحكومة في اليوم التالي لافتتاح الترام ، الجمعة 18 أغسطس 2023

وأشار ذات المتحدث إلى أن"نحن مصممون على عدم السماح لأنفسنا بالضغط أكثر من ذلك. سنواصل التعبئة كل يوم إذا لزم الأمر، وسيتم التخطيط للعديد من الإجراءات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة حول هذه القضية ، بدءًا من مسيرة كبيرة، خلال يوم السبت ، أمام منزل وزيرة النقل ميري ريغيف "

في وقت سابق من ،اليوم الجمعة، قالت وزيرة النقل في مقابلة مع القناة الإسرائيلية(12) إن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية" وأنه "سيتم الحفاظ على الوضع الراهن"وتابعت "لا أفهم ما يحتجون عليه" واختتمت قائلة: "عندما ينتهي بك الأمر بالتظاهر ضد كل شيء وأي شيء، في النهاية، لم يعد أحد يصدق ذلك".