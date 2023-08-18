تركيا: مقتل مواطن مغربي على يد سائق تاكسي في إسطنبول

يظهر فيديو الحادث، اعتداء السائق بالضرب على المواطن المغربي، الذي سقط أرضا أمام المارة، ما أدى إلى إرتطام رأسه بالأرض، وإصابته بنزيف، ليلفظ أنفاسه الأخيرة

قتل مواطن مغربي في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، بعد تعرضه لاعتداء من قبل سائق سيارة أجرة رفض نقله لوجهته بسبب "المسافة القصيرة" ويظهر فيديو الحادث، اعتداء السائق بالضرب على المواطن المغربي، الذي سقط أرضا أمام المارة، ما أدى إلى إرتطام رأسه بالأرض، وإصابته بنزيف، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وأكدت وسائل إعلام محلية تركية أنه تم احتجاز الجاني في "إقامة جبرية" إلى حين استكمال التحقيقات، فيما أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بتركيا أيوب سالم أن الشرطة أطلقت سراحه على ذمة التحقيق قائلا "الصدمة هي أنه كيف يمكن أن يُطلق سراح رجل ثبت أنه قام بالجرم ولو كان ذلك بالخطأ".

وقال أيوب سالم في تصريح لموقع "الحرة" الأمريكي، إن "الضحية، مقيم في تركيا منذ نحو 13 عاما"، وأضاف أن "توقيت الحادثة سيضاعف من الانطباع السلبي حول تركيا التي شهدت ارتفاعا للكراهية ضد الأجانب"وتابع "نحن ندين بشدة هذا السلوك الذي أودى بحياة الرجل" مشيرا إلى أن الهيئة التي ينتمي إليها "تتحرك رفقة القنصلية المغربية لمتابعة الملف"وأكد أن "عائلة الضحية، ونحن معها كمجتمع مدني نطالب السلطات التركية بإلقاء الضوء على ما حدث ومعاقبة الجاني".