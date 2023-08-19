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وزير خارجية ايران: ولي العهد السعودي قبل دعوة ايرانية لزيارة طهران

i24NEWS

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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان ، في جدة في 18 أغسطس 2023.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SAOUDIEN / AFPوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان ، في جدة في 18 أغسطس 2023.

وقال الوزير الإيراني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اللقاء "كانت المحادثات صريحة ومفيدة ومثمرة"، مضيفا أن الدولتين “متفقتان على استتباب الأمن والتنمية

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية،، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، بمدينة جدة، وقالت إن الوزير أكد أن "بن سلمان قبل دعوته لزيارة إيران".

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 وعمل ولي العهد السعودي على إعادة رسم السياسة الخارجية للمملكة في السنوات الماضية في ظل تساؤلات بشأن علاقتها الوثيقة تاريخيا بالولايات المتحدة.

https://twitter.com/i/web/status/1692516468104012025

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وقال الوزير الإيراني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اللقاء "كانت المحادثات صريحة ومفيدة ومثمرة"، مضيفا أن الدولتين “متفقتان على استتباب الأمن والتنمية في المنطقة”.

وتم اللقاء بعد يوم من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية وإعلانه عقب محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات بين البلدين “على المسار الصحيح”.

https://twitter.com/i/web/status/1692515224539025770

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ومن جانب آخر، أكدت وكالة أنباء "إرنا" المحلية، أن "وزير الخارجية الإيراني تفقد الجمعة، القنصلية العامة لبلاده في مدينة جدة السعودية، ضمن أول زيارة يجريها وزير خارجية إيراني إلى المملكة منذ 7 سنوات"

وأثناء الزيارة، اطلع عبد الهيان على تفاصيل إعادة إعمار القنصلية، ليغادر عقبها أراضي المملكة عائدا إلى طهران.

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