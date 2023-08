وزير خارجية ايران: ولي العهد السعودي قبل دعوة ايرانية لزيارة طهران

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية،، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، بمدينة جدة، وقالت إن الوزير أكد أن "بن سلمان قبل دعوته لزيارة إيران".

وعمل ولي العهد السعودي على إعادة رسم السياسة الخارجية للمملكة في السنوات الماضية في ظل تساؤلات بشأن علاقتها الوثيقة تاريخيا بالولايات المتحدة.