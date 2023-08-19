إصابة مقدسيين بصورة خطيرة بنيران الشرطة الإسرائيلية خلال اشتباكات في شعفاط وسلوان

الشرطة الاسرائيلية تقول ان الفتى القى عبوة ناسفة تجاهها في سلوان والشاب الاخر حاول دهس عناصرها في شعفاط وهو ما دفعهم لاطلاق النار الحية

اصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما وشاب في العشرينات من العمر، من سكان القدس الشرقية بصورة خطيرة الليلة (الجمعة-السبت) بنيران عناصر حرس الحدود الإسرائيلي خلال اشتباكات اندلعت في مخيم شعفاط وفي بلدة سلوان في القدس الشرقية. ونقل الشابين الى العلاج الطبي في المستشفى.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة فإن "عناصر قوات حرس الحدود التي كان تنشط في بلدة سلوان، في مشتبه 15 عاما لدى القاءه عبوة ناسفة تجاههم، وردا على ذلك اطلقوا نيران حية تجاهه ما أسفر عن اصابته بصورة خطيرة"، قوات الشرطة التابعة للواء القدس وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، وصلت قوات حرس الحدود الى مخيم شعفاط مع عناصر شرطة تابعين للواء القدس، للتحقيق بسقوط طفلة عمرها ثلاثة سنوات مع مسافة مرتفعة ما أسفر عن وفاتها في المستشفى أمس. وذكرت الشرطة الاسرائيلية في بيان إنه "مرحلة ما، خلال تواجد القوات في نشاط في المخيم، اتجهت مركبة بسرعة تجاههم وحاولت ايذائهم، وعندما لم يستجب السائق لطلب القوات منه التوقف وواصل بالسير بسرعة نحوهم، قامت قوات حرس الحدود التي نشطت بالمكان باطلاق النيران الحية تجاهه، وتم اعتقاله".